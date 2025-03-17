أسعار كحك العيد 2025، زيادة ملحوظة في الأسعار مع تنوع الخيارات بين العلامات التجارية، المكسرات والطاقة وتكاليف التشغيل سبب الارتفاع ( صور)

مع اقتراب عيد الفطر، تحظى أسعار كحك العيد باهتمام متزايد، حيث يعتبر من الحلويات الأساسية التي لا تخلو منها المنازل المصرية في هذه المناسبة.

وشهدت أسعار الكحك هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الزيادة في تكاليف الإنتاج والمكونات، مع استمرار المنافسة بين العلامات التجارية لتقديم جودة عالية وخيارات متنوعة تناسب مختلف المستهلكين.

تفاوت الأسعار بين العلامات التجارية

تتنوع أسعار الكحك في الأسواق المصرية، حيث تقدم كل علامة تجارية باقات مختلفة من المنتجات لتناسب جميع الفئات.

أسعار كحك العيد 2025:

احدى العلامات التجارية الكبيرة تحرص على تقديم كحك العيد بجودة عالية، وقد جاءت أسعاره هذا العام على النحو التالي:

كحك سادة: 450 جنيهًا.

450 جنيهًا. كحك عجوة: 425 جنيهًا.

425 جنيهًا. كحك عجميه: 450 جنيهًا.

450 جنيهًا. كحك جوز وملبن: 450 جنيهًا.

450 جنيهًا. كحك عين جمل: 550 جنيهًا.

550 جنيهًا. كحك فستق: 750 جنيهًا.

750 جنيهًا. بيتي فور العيد: 585 جنيهًا.

585 جنيهًا. غريبة سادة: 550 جنيهًا.

550 جنيهًا. بسكويت نشادر صغير: 275 جنيهًا.

275 جنيهًا. بسكويت نشادر كبير: 500 جنيه.

أسعار كحك العيد 2025:

تتميز احدى العلامات التجارية المتوسطة بتقديم الكحك بطعم مميز وسعر تنافسي مقارنة ببعض العلامات الأخرى، حيث جاءت أسعاره هذا العام كالتالي:

كحك سادة: 390 جنيهًا.

390 جنيهًا. كحك عجوة: 370 جنيهًا.

370 جنيهًا. كحك عين جمل: 520 جنيهًا.

520 جنيهًا. كحك فستق: 720 جنيهًا.

720 جنيهًا. بيتي فور: 550 جنيهًا.

550 جنيهًا. غريبة: 530 جنيهًا.

530 جنيهًا. بسكويت نشادر: 260 جنيهًا للعبوة الصغيرة و480 جنيهًا للعبوة الكبيرة.

أسعار الكحك 2025:

علامة تجارية متوسطة حافظت على جودة منتجاتها مع توفير أسعار تنافسية تناسب شريحة واسعة من المستهلكين، حيث جاءت أسعاره كالتالي:

كحك سادة: 410 جنيهات.

410 جنيهات. كحك عجوة: 390 جنيهًا.

390 جنيهًا. كحك عين جمل: 540 جنيهًا.

540 جنيهًا. كحك فستق: 730 جنيهًا.

730 جنيهًا. بيتي فور: 570 جنيهًا.

570 جنيهًا. غريبة: 540 جنيهًا.

540 جنيهًا. بسكويت نشادر: 270 جنيهًا للعبوة الصغيرة و490 جنيهًا للعبوة الكبيرة.

أسعار كحك 2025:

علامة تجارية رابعة حرصت على تقديم الكحك بجودة فاخرة، مما ينعكس على أسعاره التي جاءت كالتالي:

كحك سادة: 430 جنيهًا.

430 جنيهًا. كحك عجوة: 400 جنيه.

400 جنيه. كحك عين جمل: 560 جنيهًا.

560 جنيهًا. كحك فستق: 740 جنيهًا.

740 جنيهًا. بيتي فور: 590 جنيهًا.

590 جنيهًا. غريبة: 560 جنيهًا.

560 جنيهًا. بسكويت نشادر: 280 جنيهًا للعبوة الصغيرة و500 جنيه للعبوة الكبيرة.

أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام

يعود ارتفاع الأسعار هذا العام إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تكاليف المواد الخام مثل الدقيق والسكر والمكسرات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية. كما أن الطلب المتزايد على الكحك مع اقتراب العيد يسهم في تحريك الأسعار بشكل تصاعدي، خاصة في ظل سعي العلامات التجارية للحفاظ على معايير الجودة.

عروض متوقعة قبل العيد

على الرغم من الارتفاع الملحوظ، يتوقع أن تقدم بعض المحلات عروضًا وخصومات خلال الأيام الأخيرة قبل العيد، مما يمنح المستهلكين فرصة للحصول على الكحك بأسعار أقل. كما تتيح بعض المتاجر إمكانية الشراء بعبوات صغيرة لتناسب مختلف الميزانيات.

فرحة العيد بطعم الكحك

على الرغم من التغيرات في الأسعار، يظل كحك العيد رمزًا أساسيًا للاحتفال وبهجة التجمعات العائلية. ومع تنوع الخيارات المتاحة في الأسواق، يمكن لكل أسرة العثور على ما يناسب ميزانيتها وذوقها. وبين الجودة العالية والعروض التنافسية، يظل الإقبال على شراء كحك العيد مستمرًا، ليحافظ على مكانته كجزء أصيل من تقاليد العيد التي يجتمع حولها الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.