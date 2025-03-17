أسهل طريقة لعمل كحك العيد في المنزل

طريقة عمل كحك العيد، كحك العيد من الحلوى الشعبية المصرية الشهيرة وهو من مظاهر الاحتفال بالاعياد فى مصر منذ العهد الفرعونى.

وطريقة عمل كحك العيد، سهلة وبسيطة ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره في المنزل بدلا من شرائه بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كحك العيد السادة.

مكونات عمل كحك العيد السادة:-

1 كيلو دقيق

500 جرام سمن بلدي (سايح)

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1/2 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

1/2 ملعقة صغيرة ريحة الكحك

طريقة عمل كحك العيد السادة:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح، البيكنج بودر، السمسم، وريحة الكحك.

سخني السمن حتى يصبح ساخنًا جدًا ثم اسكبيه فوق الدقيق وقلّبي بملعقة خشبية حتى يختلط تمامًا.

افركي الخليط بيديك حتى يتشرب الدقيق السمن جيدًا.

في كوب صغير، ذوّبي الخميرة مع السكر في نصف كوب ماء دافئ واتركيها حتى تتفاعل.

أضيفي خليط الخميرة إلى العجين وابدئي بالعجن جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

شكّلي العجين إلى كرات صغيرة واضغطيها قليلًا، ويمكنك استخدام منقاش الكحك أو تركها كما هي.

رصي الكحك في صينية مبطنة بورق زبدة واتركيه يرتاح لمدة 15 دقيقة.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية واخبزي الكحك لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد أن يبرد، رشي عليه سكر بودرة وقدميه.

كحك العيد

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- نضرب الزبد والسكر جيدًا حتى يصبح خليط كريمي ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- نذوب النشادر في اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدًا.

- وأخيرًا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- نرص البسكويت في صواني مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ندخل الصواني الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم في لعيد.

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