طريقة عمل الغريبة الناعمة، بالمقادير والخطوات

طريقة عمل الغريبة، من وصفات البسكويت التي ترتبط بالاحتفال بعيد الفطر، ومع اقتراب النصف من شهر رمضان، تبدأ ستات البيوت في التحضير للاحتفال بعيد الفطر، والتي تعد الغريبة من أهم طقوسه.

وتعد طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت، من الوصفات التي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها؛ بدلا من شرائها جاهزة؛ للتوفير في الميزانية؛ لأنها أصبحت تباع بأسعار أضعاف تكلفتها في البيت.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت، بعدة وصفات جديدة ومبتكرة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة ريد فيلفت



المكونات:

كوب ونصف سمنة طرية

¾ كوب سكر بودرة

ملعقتين كبيرتين لون أحمر

بياض بيضة

ملعقة صغيرة فانيلا

3 اكواب ونصف دقيق

الحشوة:

نصف كوب جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيلا

الغريبة ريد فيلفيت

للتزيين:

شوكولاتة بيضاء مذابة

طريقة التحضير:

تخفق السمنة والسكر جيدا الى ان يبيض المزيج ويتم الحصول على كريمة ناعمة.

يضاف بياض البيض والفانيلا واللون الأحمر.

يضاف الدقيق تدريجيا الى الحصول على عجين متماسك، لين وناعم وغير لاصق.

يترك العجين ليرتاح بالثلاجة ساعة.

يمزج الجبن الكريمي مع السكر والفانيلا، الى الحصول على كريمة ناعمة

باستخدام كيس الحلواني تشكل على هيئة كور صغيرة تترك بالفريزر لتتماسك.

يشكل العجين لكور على شكل غريبة ثم تحشى كل حبة غريبة بكرة من حشوة الجبن.

و تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 8 ل 10 دقائق دون أن يتغير لونها.

تترك لتبرد قبل نزعها من الصينية وبالهنا والشفا.

تزين بالشوكولاتة البيضاء بالهنا والشفا.

طريقة عمل الغريبة الناعمة بكريمة الشيكولاتة :



المكونات:

2 و1/2 كوب دقيق فاخر

1 كوب زبد بحرارة الغرفة

كوب سكر بودرة

رشة ملح

2 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين

كوب شيكولاته فارماسيل

كريمة الشيكولاته

مكونات كريمة الشيكولاتة:

100 جرام شيكولاته دارك مذابة

علبة قشطة نستلة

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

الغريبة بكريمة الشوكولاتة

طريقة عمل غريبة بكريمة الشيكولاتة:

في وعاء التحضير، نخفق الزبد مع السكر البودرة، حتي نحصل علي خليط كريمي.

نضيف المكونات الجافة ( الملح والدقيق ) ونعجن حتي نحصل علي عجين لين ومتماسك.

نشكل العجين كريات بحجم حبة المشمش، ونضعها بالشيكولاته الفارمسيل، ونرصها في صينية خبز، سبق دهنها بالقليل من الزيت.

باستخدام الإصبع، أو يد خشبية نصنع حفرة بالغريبة من المنتصف.

نخبز الغريبة بفرن سابق التسخين، متوسط الحرارة حوالي 10 دقائق.

نخرج الصينية من الفرن، ونضغط مرة أخري علي الحفر للتأكيد عليها، وندخلها الفرن 8 دقائق إضافية.

نترك الغريبة تبرد تماما قبل التزيين.

لتجهيز الكريما للتزيين:

نخلط الشيكولاتة المذابة، مع القشطة والفانيليا حتي تتجانس المكونات.

نضعها بالثلاجة لتتماسك حوالي 8 دقائق، ثم نضعها بكيس الحلواني.

نضع الكريمة وردات صغيرة مكان الحفر بالغريبة، وتقدم بألف هنا.

طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكريم كراميل



المكونات:

2 بيض

ملعقتين كبيرتين سكر

ملعقة صغيرة فانيلا

نصف كوب زيت

٣ ملاعق كبيرة كريم كراميل جاهز (دون الكراميل )

كوبين دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة شربات فراولة

نصف ملعقة صغيرة باكينغ باودر

طريقة التحضير:

يمزج البيض مع السكر جيدا.

تضاف الفانيلا والزيت والكريم كراميل ثم الشربات ويقلب الكل جيدا.

يضاف الباكينج باودر والملح والدقيق ويعجن الكل الى الحصول على عجينة متجانسة.

تشكل على شكل كور ثم تمرر بالسكر البودرة وترص في صينية الفرن.

تخبز ٥ دقائق تحت الشواية الى ان تتشقق

تطفى الشواية ثم تنزل الغريبة وسط الفرن لتكمل الطهي مدة ٧ دقائق اضافية.



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