اتفاق لبناني سوري على انسحاب متبادل من بلدة حوش السيد علي

اتفقت سوريا ولبنان على انسحاب وحدات الجيشين من أراضي بلدة "حوش السيد علي" الحدودية وضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، حيث يتمركز الجانبان على أطراف البلدة.

انسحاب وحدات من الجيش السوري واللبناني

ونقلت وكالة "سانا" عن قائد اللواء الأول بالفرقة الـ52 السورية، العقيد عبد المنعم ضاهر، أن ذلك جاء بعد تواصل وتنسيق بين ضابط الارتباط في وزارة الدفاع السورية، مع نظيره في الجيش اللبناني.

وأضاف أن "الجيش السوري ملتزم بتنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل "حزب الله" سيواجه برد حازم ومباشر دون إنذار سابق".

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