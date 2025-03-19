الأربعاء 19 مارس 2025
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أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

طفل،فيتو
طفل،فيتو

برأت المحكمة أبًا إيطاليًا من تهمة القتل غير العمد بعد أن صدم ابنه البالغ من العمر خمس سنوات امرأة مسنّة تبلغ من العمر 87 عامًا في أثناء تعلمه ركوب الدراجة بحديقة في ميلانو.

وما كان من المفترض أن يكون لحظة مفرحة للطفل تحول إلى مأساة عندما صدم الصبي المرأة، ما أدى إلى سقوطها وضرب رأسها بحافة الرصيف. وعلى الرغم من أن المرأة ادعت في البداية أنها بخير، إلا أن والد الطفل، الذي كان شاهدًا على الحادث، أصر على استدعاء سيارة الإسعاف. وللأسف، تدهورت حالة المرأة، ورغم جهود المسعفين، توفيت.

وبحسب الصحف المحلية، وقع الحادث عندما فقد الطفل السيطرة على دراجته، فاصطدم بالمرأة المسنّة. وجادل الادعاء بأن الأب كان مسؤولًا عن عدم منع الحادث، وقالوا إنه فشل في الإشراف الكافي على طفله، ما خلق وضعًا خطيرًا من خلال السماح للابن باستخدام  دراجه لا تتناسب مع مهاراته. وأكدوا أن إهمال الأب في منع الحادث يعادل التسبب فيه، ما أدى إلى توجيه تهمة القتل غير العمد له.

وإذا ثبتت إدانته، سيواجه الأب السجن وغرامة قدرها 200,000 يورو (219,000 دولار أمريكي) كتعويض لعائلة الضحية، إلا إذا تمكن من إثبات أن الحادث كان لا مفر منه.

وخلال النطق بحكم البراءة، أكد القاضي أن الاصطدام طفيف وأن نتائجه لم يكن من الممكن التنبؤ بها، وأن الأب لم يكن قادرًا على التصرف بسرعة لمنع الحادث

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القتل الغير عمد إيطاليا ميلانو سيارة الاسعاف

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