أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن بلادها لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا، عقب قمة افتراضية استضافتها بريطانيا لحشد الدعم لحماية أي وقف إطلاق نار محتمل في البلد الحليف، بحسب وكالة "فرانس برس".

ميلوني: إيطاليا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان "أكدت رئيسة الوزراء أن إيطاليا تعتزم مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين والغربيين ومع الولايات المتحدة لتحديد ضمانات أمنية موثوقة وفعالة" لصالح كييف.

وأضافت أن ميلوني "أعادت التأكيد أن المشاركة الوطنية في قوة عسكرية محتملة على الأرض غير واردة".

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