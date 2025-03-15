السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ميلوني: إيطاليا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا

جورجيا ميلوني،فيتو
جورجيا ميلوني،فيتو

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن بلادها لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا، عقب قمة افتراضية استضافتها بريطانيا  لحشد الدعم لحماية أي وقف إطلاق نار محتمل في البلد الحليف، بحسب وكالة "فرانس برس".

ميلوني: إيطاليا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان "أكدت رئيسة الوزراء أن إيطاليا تعتزم مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين والغربيين ومع الولايات المتحدة لتحديد ضمانات أمنية موثوقة وفعالة" لصالح كييف.

وأضافت أن ميلوني "أعادت التأكيد أن المشاركة الوطنية في قوة عسكرية محتملة على الأرض غير واردة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الإيطالية الولايات المتحدة أوكرانيا إيطاليا جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يسعى لتأخير السلام في أوكرانيا وعلينا زيادة الضغوط

اتجاه لتأجيل قمة إنتر ميلان وأتلاتنا بسبب الفيضانات في إيطاليا (فيديو)

الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

مائدة إفطار المطرية، الفتيات والسيدات يشاركن المنظمين في إعداد الوجبات والحلوى (فيديو)

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

الإنسان مسير أم مخير؟ وليه ربنا بيختبرنا وهو عارف النتيجة؟ الشباب يسألون وعلي جمعة يجيب

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية