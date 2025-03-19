الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الكركم، لصحة جهازك الهضمي وجمال بشرتك وشعرك

فوائد الكركم للصحة
فوائد الكركم للصحة

فوائد الكركم، لصحة الجسم عديدة، فهو واحد من أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ آلاف السنين في الطب البديل، وخاصة في الهند والصين، ويتميز بلونه الأصفر الزاهٍي، ويُستخدم في الطهي وكعلاج عشبي لمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. 
 

فوائد العرقسوس على مائدة الفطار، مرطب ومهديء لاضطرابات الجهاز الهضمي

فوائد الزبيب، يعزز صحة القلب ويقوي العظام والأسنان


ويحتوي الكركم على مادة نشطة تُعرف باسم الكركمين، والتي تُعد المكون الأساسي المسؤول عن خصائصه العلاجية.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم من أقوى المكونات الطبيعية التي توفر فوائد صحية وجمالية لا تُحصى. سواء كنت تبحث عن تحسين صحتك العامة أو العناية ببشرتك، فإن دمج الكركم في نظامك الغذائي وروتين العناية بالبشرة يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا.

 

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال، فوائد الكركم الصحية والجمالية، وكيف يمكن دمجه في النظام الغذائي لتعزيز الصحة العامة.

 

الكركم لصحة الجسم
الكركم لصحة الجسم

أولًا: الفوائد الصحية للكركم
 

1. خصائص مضادة للالتهابات
يُعتبر الالتهاب المزمن من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري. يتمتع الكركمين الموجود في الكركم بخصائص مضادة للالتهاب تعادل في فعاليتها بعض الأدوية المضادة للالتهاب، ولكن دون آثار جانبية سلبية.

 

2. تعزيز صحة القلب
يساعد الكركم في تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما يُساهم في تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم ويقلل من خطر الجلطات.

 

3. تحسين وظائف الدماغ والوقاية من الأمراض العصبية
يُعتقد أن الكركمين يساعد في تعزيز نمو الخلايا العصبية من خلال تحفيز إنتاج بروتين يُعرف باسم BDNF، وهو مسؤول عن نمو الخلايا العصبية الجديدة. يُساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون، ويُحسن من الذاكرة والتركيز.

 

4. مضاد قوي للأكسدة
يحتوي الكركم على مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والشيخوخة المبكرة. هذا يجعله مفيدًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض التنكسية الأخرى.

 

5. دعم صحة الجهاز الهضمي
يساعد الكركم في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة وتقليل الانتفاخ والغازات. كما يُستخدم في الطب التقليدي لعلاج متلازمة القولون العصبي والتهابات المعدة وقرحة المعدة.

 

6. تقوية جهاز المناعة
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، يُعتبر الكركم مقويًا طبيعيًا لجهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

 

7. تقليل خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت الدراسات أن الكركمين قد يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وتقليل انتشارها، خاصة في حالات سرطان الثدي والقولون والبروستاتا. كما يُعزز من فعالية العلاجات الكيميائية والإشعاعية.

 

8. تقليل آلام المفاصل والتهابات العظام
يُستخدم الكركم كمكمل طبيعي لعلاج التهاب المفاصل، حيث يساعد في تقليل التورم والألم المصاحب لالتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

ثانيًا: الفوائد الجمالية للكركم
1. تفتيح البشرة وتوحيد لونها
يُستخدم الكركم منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة. يُمكن استخدامه كمكون أساسي في ماسكات الوجه للحصول على بشرة مشرقة.

2. علاج حب الشباب والندوب
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يساعد الكركم في تقليل ظهور حب الشباب ومنع تفاقمه، كما يُساهم في تقليل آثار الندوب.

 

3. مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة
يُساعد الكركم في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

 

4. تقوية الشعر ومنع تساقطه
يمكن استخدام الكركم لتعزيز صحة فروة الرأس، حيث يساعد في تقليل القشرة والتهابات فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

 

الكركم للصحة
الكركم للصحة

ثالثًا: كيفية استخدام الكركم في الحياة اليومية
 

إضافته إلى الطعام: يمكن إضافة مسحوق الكركم إلى الأطعمة المختلفة مثل الحساء، الأرز، الدجاج، والخضروات.
تناوله مع الحليب: يُعرف "حليب الكركم" بأنه مشروب صحي يساعد في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.
استخدامه كماسك للبشرة: يمكن خلط الكركم مع العسل أو الزبادي للحصول على قناع مفيد للبشرة.
تحضيره كمشروب عشبي: يمكن غلي الكركم مع الماء والزنجبيل للحصول على شاي مفيد للهضم والمناعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهمية تناول الكركم الكركم لتفتيح البشرة فوائد الكركم للجسم فوائد الكركم للنساء فوائد الكركم للقلب

مواد متعلقة

فوائد الحرنكش، ينظم مستوى السكر بالدم ويؤخر علامات الشيخوخة

فوائد خل التفاح لصحة القلب وخفض الكوليسترول وجمال البشرة والشعر

فوائد الزعتر، مقوٍ للمناعة ويعالج أعراض نزلات البرد

فوائد الكركدية لصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية