فوائد وأضرار الكركم، يحارب السرطان ويقلل أعراض القولون العصبي

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب له فوائد طبية، ويستخدمه الناس للمساعدة في تخفيف الألم وتقليل الالتهابات ومع ذلك، يصعب امتصاص الكركمين الموجود في الكركم.

الكركمين الموجود في الكركم له توافر حيوي منخفض، ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تنتج كمية الكركم التي يستهلكها الناس عادةً في الطعام العديد من الفوائد الملحوظة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الكركم

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للكركم.

مضاد للالتهابات

يعد الكركمين مضاد للالتهابات ويمنع العديد من المواد الالتهابية التي ينتجها الجسم.

ووجدت دراسات أن تناول الكركمين يقلل من آلام التهاب المفاصل العظمي والالتهابات بنفس فعالية الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين.

هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الكركمين قد يقلل من فقدان العظام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

يمكن أن يخفف الألم

قد يخفف الكركم أو الكركمين أيضًا الألم المرتبط بالالتهاب.

وجدت أدلة على أن الكركمين قد يخفف الألم الناتج عن مجموعة من الحالات، بما في ذلك التهاب المفاصل.

قد يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي

في الطب الأيورفيدي، أحد الاستخدامات التقليدية للكركم هو المساعدة في الهضم.

ووجدت المراجعات أن الكركم يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، وخاصة فيما يتعلق بتقليل آلام البطن.

علاج السرطان

وجدت بعض الدراسات أن الكركمين قد يحسن نوعية الحياة لدى الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان ويمكن أن يقلل من الآثار الجانبية للإشعاع أو العلاج الكيميائي.

الآثار السلبية للكركم

كما هو الحال مع جميع المكملات الغذائية، يمكن أن يسبب الكركم والكركمين آثارًا جانبية، وقد تشمل:

أعراض الجهاز الهضمي

قد يسبب الكركم أو الكركمين بكميات كبيرة اضطرابًا في المعدة، وقد يشمل ذلك أعراضًا مثل:

الغثيان

ألم المعدة

ارتجاع المريء

القيء

الإسهال

ترقق الدم

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يمكن للكركم أن يرقق الدم، مما يؤدي إلى نزيف أسهل، ومن غير الواضح سبب حدوث ذلك.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقق الدم مثل الوارفارين، أو الذين يعانون من اضطرابات النزيف، تجنب تناول جرعات كبيرة من الكركم أو تناول مكملات الكركمين، وقد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة خطر النزيف.

التفاعلات التحسسية

يمكن أن تسبب العلاجات العشبية تفاعلات تحسسية، ويرتبط الكركم، على وجه الخصوص، بطفح جلدي أو التهاب الجلد التحسسي.

قد يعاني الأشخاص المصابون بحساسية الكركمين أو الكركم أيضًا من الحكة أو الشرى أو التورم حول الشفاه أو الفم.

قد تصبح ردود الفعل التحسسية خطيرة بالنسبة للبعض.

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