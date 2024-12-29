فوائد قناع الكركم للوجه وطريقة تحضيره لبشرة مشرقة وخالية من حب الشباب

يُظهِر الكركم قدرة كبيرة على المساعدة في إدارة بعض حالات الجلد، بما في ذلك الجفاف والصدفية، ويمكن استخدامه كمكون في أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا.

الكركم (Curcuma longa) هو نبات أصلي في آسيا ويُستخدم في الطب العشبي منذ العصور القديمة، وبينما يُستخدم غالبًا في الطهي، يمكن أيضًا العثور على هذه التوابل في المكملات الغذائية.

يستخدم الناس الكركم في منتجات العناية بالبشرة البديلة الطبيعية والتقليدية، ويستخدمه بعض الأشخاص أيضًا في أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا للمساعدة في معالجة بعض مشاكل الجلد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد وضع الكركم على البشرة

يحتوي الكركم على مركبات قد تقلل من التورم (الالتهاب) والتهيج على الجلد، ويمكن أن يؤدي الالتهاب والتهيج إلى تفاقم حالات الجلد الأخرى، لذا فإن استخدام الكركم في قناع الوجه قد يساعد في تهدئة الجلد.

تشير المراجعات أن الكركم يساعد في علاج حالات الجلد، وتشمل:

الصدفية

تصلب الجلد

التهاب الجلد التأتبي

التئام الجروح

التهابات الجلد

التجاعيد

وتشمل بعض فوائده الكركم على الجلد:

تقليل الالتهاب

تتمتع الكركمينويدات، المركبات النشطة في الكركم، بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يكون لهذه الخصائص أيضًا القدرة على تقليل تلف الجلد من الشمس.

ويقلل الكركم من الالتهاب المرتبط بأمراض الجلد، مثل الصدفية

خصائص مضادة للبكتيريا

يمنع الكركم أيضًا بعض البكتيريا في الجلد والتي يمكن أن تساهم في ظهور أكياس حب الشباب والتهابات المكورات العنقودية الذهبية.

وتشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في منع نمو البكتيريا.

فوائد مضادات الأكسدة

الكركم غني بمضادات الأكسدة، وعندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، يمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد في منع الجذور الحرة من تدمير الخلايا السليمة، وقد يمنع هذا ظهور حالات الجلد التي تتطور بسبب الجذور الحرة، مثل:

فرط التصبغ

الندبات

مشاكل الجلد الأخرى طويلة الأمد، مثل سرطان الجلد

مخاطر استخدام قناع الكركم للوجه

يعد الكركم آمنًا عند وضعه على الجلد، وقد تسبب المكملات الغذائية عن طريق الفم آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة والتقلصات، خاصةً إذا تناولت جرعة عالية، ولكن، تعتبر أيضًا آمنة بشكل عام عند تناولها بالكميات الموصى بها.

كيفية عمل قناع الكركم للوجه

إذا قرر الشخص عمل قناع الكركم للوجه، فقد يحتاج إلى مزج مسحوق الكركم أو مستخلصه مع عامل تكثيف لعمل عجينة، وقد تختلف بعض المكونات بناءً على مشاكل الجلد:

لعلاج حب الشباب والتأثيرات المضادة للبكتيريا: قد ترغبين في مزج الكركم بالماء الدافئ والعسل.

للتصبغ المفرط والتجاعيد: قد ترغبين في مزج الكركم مع الزبادي وعصير الليمون للتغذية والإشراق.

لحروق الشمس: قد ترغبين في مزج مستخلص الكركم مع جل الصبار للحصول على تأثيرات مهدئة طبيعية.

ثم، اتركي القناع لمدة 10 دقائق في كل مرة، واشطفي جيدًا بالماء الدافئ واتبعي بقية روتين العناية بالبشرة.

تجنبي ترك أقنعة الوجه المحتوية على الكركم على وجهك طوال الليل، لأن الكركم قد يترك بقعًا على الأقمشة والجلد، وإذا كان لديك بعض البقع على بشرتك بسبب هذا التوابل الأصفر، يمكنك محاولة غسلها بالحليب.

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