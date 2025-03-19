استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

في واقعة غريبة من نوعها، تعرض غواص لحالة من الرعب بعد أن هاجمه أخطبوط في مياه بحرية قبالة ساحل إقليم بريمورسكي بأقصى شرق روسيا، وذلك في أثناء استكشافه قاع البحر.

أخطبوط يحاول قتل صياد

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع لحظة استفزاز الغواص للأخطبوط، حيث استخدم عصا للوصول إلى جحره، قبل أن يمسك بالحيوان البحري ويخرجه من موطنه.

ورد الأخطبوط بشكل سريع بإطلاق سحابة من الحبر، ثم لف مخالبه حول يديه، ليزيد من قوته ويخنق الغواص حول رقبته.

وحاول الغواص إزالة الأخطبوط عن رقبته، لكنه فشل في البداية، ليبدأ في السباحة نحو السطح بينما يواصل الحيوان ضغطه عليه.

وبعد دقائق من السحب، تمكن الغواص أخيرا من الفرار من قبضة الأخطبوط. ولم تُذكر التقارير ما إذا كان قد تعرض لإصابات.

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