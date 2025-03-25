لعلها تكون ليلة القدر، دعاء خاشع في ليلة 25 رمضان للشيخ عبد الكريم صالح (فيديو)

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، يكثر المسلمون من الدعاء؛ لكي ينالوا أجر قيام ليلة القدر، فقد قال المولى عز وجل في سورة البقرة: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (الآية: 186).

وفي هذا الإطار؛ يقدم القسم الديني في بوابة فيتو مجموعة من الأدعية، من خلال مجموعة من الشيوخ المعتمدين من وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية.

فضل الدعاء في رمضان

قال الشيخ الدكتور عصام شاكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن شهر رمضان هو شهر القرآن والدعاء، فعندما نقرأ آيات الصيام نجد في آخرها قول الله -تبارك وتعالى-: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" [سورة البقرة: 186].

وأكد أن الله يحب عبده أن يسأله ويلح في الدعاء، كما قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- "من لم يسأل الله يغضب عليه".

وقال – صلى الله عليه وسلم - من فُتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"، فالنبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل.

وأضاف “ شاكر” لـ “فيتو” أن النبي – صلى الله عليه وسلم – على من تأخر دعواته: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» قال: إذا نكثر! قال: «الله أكثر».

الدعاء في شهر رمضان

وأشار إلى أن نكثر في الدعاء ونطلب من الله أعلى الأمنيات، فأنت تدعو أكرم الأكرمين كما قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجَّرُ أنهار الجنة".

وذكر أن -النبي عليه الصلاة والسلام- قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم…»، منهم الصائم حين يفطر؛ فأكثر من الدعاء في الصيام فإنه مستجاب بإذن الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.