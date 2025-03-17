الإثنين 17 مارس 2025
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دين ودنيا

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

دعاء وداع المعتمرين
دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

 العمرة في رمضان من أفضل الأعمال خاصة وأن العُمْرَة عبادة عظيمة يتقرب فيها العبد من ربه، لما فيها من الإخلاص له، والتجرد من الدنيا وشهواتها، والتذلل والافتقار إليه -سبحانه-، ولذلك فإن الكثيرين يقومون بأداء العمرة في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه ومع اقتراب العشر الأواخر من رمضان نستعرض معكم  الدعاء للمعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان، فإلى التفاصيل..

دعاء المسافر إلى العمرة

لم يرد في الشرع دعاء خاص للمسافر إلى العمرة بشكل خاص، ولكن وردت أدعية كثيرة تخص المسافر بشكل عام، فأحرى بالمسافر إلى العمرة الأخذ بها، لأن سفره بقصد العبادة وهذا أعظم أنواع السفر، وفيما يأتي نورد ما جاء في الشرع من أدعية تخص السفر.

دعاء توديع المسافر مكتوب (استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) - موقع قبيلة
دعاء وداع المعتمرين  في اليوم السابع عشر من رمضان

 

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أدعية السفر

(اللهم أنت الصاحب في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الضَّيعةِ في السفرِ والكآبةِ في المنقلب، اللهم اقبضْ لنا الأرضَ وهوِّنْ علينا السفر).


(اللَّهمَّ بِك أصولُ وبِك أحولُ وبِك أسيرُ).


دعاء المسافر لأهله


(أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه).


دعاء الأهل للمسافر


(أستودع اللَّه دينَك وأمانتك وخواتيم عملك)


(اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر).


(زوَّدَكَ اللهُ التقوى، وغفر ذنبَكَ، ويَسَّرَ لكَ الخيرَ حيثُمَا كنتَ).


دعاء الركوب


ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه: (كان إذا استوى على بعيرِه خارجًا إلى سفرٍ كبَّر ثلاثًا ثم قال سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرِنا هذا البرَّ والتقوى والعملَ بما ترضى، اللهم هوِّن علينا السفرَ واطوِ عنا بُعده، اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بكَ مِنْ وعثاءِ السفرِ وكآبةِ المنقلبِ وسوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال).


(اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم اصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ).


الدعاء أثناء السفر


(للَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السَّفرِ والخليفةُ في الأَهلِ اللَّهمَّ اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أَهلنا اللَّهمَّ إني أعوذُ بِكَ من وعثاءِ السَّفرِ وَكآبةِ المنقَلَبِ ومنَ الحوْرِ بعدَ الْكورِ ومن دعوةِ المظلومِ ومن سوءِ المنظرِ في الأَهلِ والمالِ).


الدعاء إذا نزل المسافر في مكان


جاء في الحديث النبوي: (أعوذُ بِكَلماتِ اللَّه التَّامَّةِ من شرِّ ما خلَق لم يَضرَّهُ في ذلكَ المنزلِ شيءٌ حتَّى يرتحلَ منهُ).


الدعاء إذا حل الظلام على المسافر


( يا أرضُ ربِّي وربُّكِ اللَّهُ، أعوذُ باللَّهِ من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خلقَ فيكِ، وشرِّ ما يدبُّ عليكِ، أعوذُ بكَ من أسَدٍ وأسوَدَ، ومنِ الحيَّةِ والعقربِ، ومن ساكنِ البلدِ، ووالدٍ وما ولدَ).

 


 

دعاء وداع المعتمرين في رمضان

 

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

 تروح، وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله.

 اللهم سلم المعتمرين وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

 الجنة، فرحت والأشجار والعشر جاءت بالأفضال والناس ذهبت للغفار والعمرة تجربة بلا تكرار فلا تنس الدعاء والاستغفار.

 عمرة مقبولة وذنب مغفور. 

لا أقول وداعًا، ولكن إلى لقاء يجمعنا بعد عودتك إن شاء الله من زيارة بيت الله العتيق.

 اجعل كتاب الله لك رفيق، واذكر ربك مع كل زفير وشهيق، وقبل أن تنام وتفيق، طهر قلبك ولسانك بذكر الله عند كل ضيق. 

اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

 تروح وترجع بحفظ الله. تروح وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله.

 أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، تذكرنا هناك بالدعاء.

 أتمنى لك عمرة مقبولة إن شاء الله. عمرة مقبولة، وذنب مغفور، وأوصل سلامي للرسول (صل الله عليه وسلم).

 اذكرني أمام الكعبة وادعي لي، عمرة مقبولة بإذن الله.

 عمرة مقبولة بإذن الله، وإن شاء الله عقبال تأدية فريضة الحج تقبّل اللهُ طاعاتكم، وغفر ذنبكم. جعلها الله عمرةً مقبولة، وكتب لك أجرها وثوابها بإذن الله. 

أطال الله عمرتك، وتقبل عمرتك، وزاد رزقك، ورزقني وإياك الحج.

 مبارك عليك ذهابك لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، جعلها الله عمرة مقبولة، وأعادك إلينا سالمًا معافى.

 عمرة مقبولة وسعي مقبول بإذن الله. ما شاء الله، سبحان الذي قدركم على أداء مناسك العمرة، تقبل الله منكم.



دعاء الرجوع من السفر


(آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ).

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