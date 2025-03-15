دعاء للأخ والأخت والبنت والابن المسافر في اليوم السادس عشر من رمضان

دعاء المسافر من الأدعية التي لا غني عنها فما من أحد إلا له أخ أو أخت أوقريب مسافر وقد ورد دعاء وداع المسافر في السنة النبوية كما وردت أدعية المقيم للمسافر من السنة وكون المرس يتمني للمسافر السلامة والخير، وفي اليوم السادس عشر من رمضان نستعرض معكم دعاء للأخ والأخت والبنت والابن المسافر.

دعاء وداع المسافر من السنة

يستحب لمن ودع صاحبا له، أراد السفر أن يقول له: " استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك " ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – كما في " سنن أبي داود " (2601) وغيره، عن عبد الله الخطمي قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: ( أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ) " وصححه الشيخ الألباني.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ) رواه ابن ماجة (2825) وغيره، وصححه الألباني.



وعن أنس رضي الله قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: ( زودك الله التقوى )، قال زدني قال: ( وغفر ذنبك )، قال زدني بأبي أنت وأمي قال: ( ويسر لك الخير حيثما كنت ) رواه الترمذي (3444)، وصححه الشيخ الألباني.



وعن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: " ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ) " رواه الترمذي، وصححه الألباني.



أدعية المقيم للمسافر من السنة



عن موسى بن وردان، قال أبو هريرة: " ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

إذا أردت سفرا، أو تخرج مكانا تقول لأهلك: أستودعكم الله الذي لا يخيب ودائعه ".

وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " الصحيحة".



ولو قال لمن يودعه: "جزاك الله خيرا "، أو دعا له بخير، فهو حسن مشروع، إن شاء الله.

قال النووي رحمه الله: " ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه، ويسألهم الدعاء له ويدعو لهم ".

الدعاء للأخت والأخ المسافر

اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللهم أني استودعتك اخي في سفره، فاحفظه لنا فأنت خير من يستودع وأنت خير الحافظين.



اللهم إني استودعتك أخي، فاحفظه اللهم بعينك التي لا تنام وبعزك الذي لا يضام، اللهم أكتب له النجاة من كل سوء، اللهم أكفه شر سفره هذا وأعده إلى بيته بكامل صحته وعافيته.



اللهم احفظ أخي /أختي من كل ما ظهر وما بطن من الفتن، اللهم اكتب له الصلاح والفلاح، واجعله يا الله من عبادك الصالحين المتقين، اللهم احفظه في دينه وخلقه وابعد عنه الفتن.



يا رب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل رحمتك ولطفك رفيقًا لأخي/أختي في سفره اللهم سهل له ولا تعسر عليه وهون عليه غربة السفر ووحشته وأعطه ما يريد.



اللهم إن أخي /أختي قد خرج طالبًا للرزق في بلادٍ بعيدة، فاغنه يا الله بحلالك عن حرامك، وارزقه سعة في العيش والرزق، اللهم اكتب له السعادة والنجاة والبر والتقوى.



يا رب احفظ أخي/أختي المسافر فأنا اخشى عليه من سوء وضرر، اللهم إني استودعك إياه فاحفظه لي بعينك التي لا تنام ورده الينا سالمًا يا الله.



اللهم احفظ أخي/أختي وأعده إلينا سالمًا من كل شر، غانمًا من كل خير، اللهم احفظه في دينه وأمانته وخواتيم أعماله، الله هوّن عليه سفره ولا تدع مكروهًا يصيبه، اللهم آنس وحدته وأذهب عنه وحشته.



ربي وكلتك أمر أخي /أختي في سفره فكن له خير حافظًا وخير معين وأوصله إلينا بالسلامة والغنيمة وباعد بينه وبين الهم والحزن والمخاوف.



اللهم إن لي مسافر عزيز وغال على قلبي يا رب، احفظ لي أخي/أختي بعينك التي لا تنام.



ربي احفظ لي مسافر اخشى ان يصيبه ضرر، اللهم اني استودعتك اخي فاحفظه يا رب.



ربي أرجو منك أن ترافق أخي/أختي سلامتك ولطفك، وأن توفقه لكل خير وتجنبه كل شر وكل ضيقٍ وعسر.



وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء للبنت والابن المسافر:

اللهم ارض عن ابني/ بنتي وهون عليه في سفره وأنس وحشته وأرزقه الرفقة الصالحة يا كريم.

اللهم احفظ ولدي/ بنتي من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته إنك على كل شيء قدير.

اللهم أرح ابني/ بنتي من مشقات السفر وأستره عن عيون الحاسدين والحاقدين وحبب فيه خلقك واجعل في وجهه القبول حيث يذهب يا الله.

اللهم احفظ لي مسافر تراه ولا أراه يارب إنه أحب الخلق لقلبي فرده الي ردا جميلا وأسعده أينما كان.

اللهم إني أستودعك ابني/ بنتي فاحفظه لى بعينك التى لاتنام ووفقه يا رب واكفه بك عمن سواك

اللهم يسر طريق ابني/ بنتي واصلح له الدرب والرفيق واجبر خاطره يا جبار ويسر له اموره يا رب

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

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