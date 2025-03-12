دعاء تحصين المولود من الأدعية المهمة التي لا غني عنها لكل شخص يرغب في مولود ذكرا كان أو انثي فدعاء تحصين المولود هو دعاء استعانة بالله لحفظ المولود

وبرغم أنه لم يرد دعاء تحصين المولود في السنة إلا أن البعض يستحسن الدعاء للمولود وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء تحصين المولود في اليوم الثاني عشر من رمضان2025.

دعاء تحصين المولود الجديد في اليوم الثاني عشر من رمضان 2025

دعاء التهنئة بالمولود الجديد:

1- «بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد، صلى الله عليه وسلم».

2- بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

3-جعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم

دعاء تحصين المولود الجديد

هناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها عن الرسول، صلّى الله عليه وسلم، لتحصين المولود الجديد منها

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يارحمن.

« بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك»،

أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامة.

«بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين».

«بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك ومن شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد»

دعاء للمولود الجديد

1. اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم.

2- اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار. أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

3- اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

4- «اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا».

5- «اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نورًا وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة،

6-اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين».

7- «اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم-».

8- «اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه».

9- «اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين»،

10- اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

9- اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الآخرة، واجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

10.اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم.

11. اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

12- اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نورًا وحكمة.

13- اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة.

14- اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.

15- اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره.

16- اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.

17- اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه, وارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة.

18- اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك.

19- اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد صلى الله عليه وسلم، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

20. اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

دعاء تحصين المولود الجديد في اليوم الثاني عشر من رمضان 2025

21- اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليًّا سواك.

22- اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. للهم اجعله مولود خير وبركة، واجعله بارًا، وارزقه عافية من عندك يا الله.

23. اللهم اكتب له طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين.

24- جعله الله من مواليد السعادة، ووفقه للبر والعبادة.

25- اللهم أعنّي على تربيته، وتأديبه، وبرّه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.