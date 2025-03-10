دعاء النصر على الأعداء من الأدعية المهمة التي لا يغنى عنها فحين يستبيح العدو مال الشخص أو عرضه أو اي شيء يخص فإن الدعاء علي العدو يكون حائزا إلي جانب الدفاع عن النفس بكل ما أوتي المرء من قوة ودعاء النصر علي الأعداء من عمل النريلين صلوات ربي وسلامه عليه فكلهم دعوا علي أعدا ئهم واستعانوا بالله واستغايوا به للنصر علي أعدائهم وفي هذا السياق نستعرض معكم دعاء النصر على الأعداء في اليوم العاشر من رمضان 2025.

دعاء النصر علي الأعداء في اليوم العاشر من رمضان2025

أدعية النصر على الأعداء من القرآن الكريم

1- {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.[سورة ال عمران، آية:147]

2- « رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَــا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (الممتحنة/4-5)



3- « فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ » (القمر/10)



4- « قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ » (المؤمنون/26)



5- « وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (البقرة/250).



6- « وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلآَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَـــا وإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَـا وَانْصُرْنَـــاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (آل عمران/147)



7- « رَبَّنَآ أَخْرِجْنَــا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا » (النساء/75)



8-« عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » (الأعراف/89)



9- « وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الاَلِيمَ » (يونس/88)

10- (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا).

11- (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).





أدعية من السنة في طلب النصر على العدو

ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. صححه الألباني.

وفي سنن أبي داود أيضا: عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. قال الألباني: قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.



وفي مجمع الزوائد للهيثمي: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يلق العدو من أول النهار أخر حتى تهب الريح، ويكون عند مواقيت الصلاة وكان يقول: اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفي دلائل النبوة للبيهقي: أن حبيب بن مسلمة « كان يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله وإنه ناهض يوما حصنا، فانهزم الروم، فقالها، وقالها المسلمون ؛ فانصدع. انتهى. والأثر ذكره ابن القيم في الوابل الصيب.

دعاء النصر على الشيطان

وفيما يأتي ذكر هذه الأدعية: (اللهمّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَه، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أعوذُ بك من شرِّ نفسي، وشرِّ الشيطانِ وشِرْكِه).

اللهمّ إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل سلطان شديد، ومن كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت على كل شيء حفيظ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز عز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى.

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمّ ولا داء، بسم الله وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

دعاء النصر علي الأعداء في اليوم العاشر من رمضان2025

دعاء النصر على هوى النفس

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سَمعي وبصَري وقَلبي ومني).

اللهمّ إني أعوذ بك من فتن الدنيا. أستغفر الله وأتوب إليه؛ مما يكره قولًا وفعلًا، وباطنًا وظاهرًا. اللهمّ إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمّ ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.





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