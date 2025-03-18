اللهم عليك بالمعتدين وعجِّل بالفرج، دعاء علي جمعة على الاحتلال بعد تجدد قصف غزة

قصف غزة، مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجديد قصف قطاع غزة، واختراق اتفاق وقف إطلاق النار على القطاع، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2024، قام الدكتور علي جمعة بنشر دعاءه على المعتدين، بتشتيت شملهم وتدميرهم، قائلًا: "عجِّل بالفرج يا كريم."

دعاء علي جمعة على المعتدين بعد قصف غزة

أثار دعاء الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، ردود أفعال واسعة، وأرجع النشطاء دعاء الدكتور علي جمعة إلى الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وخاصة بعد تجدد قصف القطاع، وضرب إسرائيل باتفاق الهدنة عرض الحائط.

وقال الدكتور علي جمعة في دعاءه على المعتدين "الاحتلال الإسرائيلي": "حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نجعلك في نحور المعتدين، اللهم شتِّت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل تدبيرهم تدميرهم."

وتابع الدكتور علي جمعة دعاءه فقال: "يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فتقبَّلنا بقبول حسن، وعجِّل بالفرج يا كريم."



بعد نشر دعاء الدكتور علي جمعة لدعائه ضد المعتدين، تفاعل النشطاء معه بسرعة، مؤكدين أن الاحتلال اخترق كل الخطوط الدولية الحمراء، وأنه يعبث في القطاع لمصلحة بنيامين نتنياهو، الذي جدد الحرب على القطاع مرة أخرى خوفًا فتح ملف فساده ومحاكمته.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، حيث تعهد نتنياهو بـ"تصعيد القوة العسكرية"، حيث عمل نتنياهو على تعثر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، "أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة."

تجدد القصف على قطاع غزة، فيتو



وذكر بنيامين نتنياهو إنه "أصدر تعليمات لجيشه باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة، مشيرًا إلى رفض الحركة إطلاق سراح الأسرى إلا بعد اتفاق، ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وقال مكتب نتنياهو، في بيانه إن "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة"

وكانت مستشفيات قطاع غزة، قد أعلنت أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة العشرات بجروح، بعد أن عاود الاحتلال قصف غزة.. و4 سيناريوهات للعدوان الجديد على القطاع.

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لسلسلة من غارات الاحتلال العنيفة على مناطق متفرقة، بعدما اتخذت الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، قرارًا بالعودة للحرب من خلال مشاورات أمنية

وجاء قرار الاحتلال الإسرائيلي بعد عرض خطط العمليات من قيادته العسكرية الجديدة، رئيس الأركان إيال زامير، وتمت المصادقة عليها في الجلسة نفسها، وسط علم مسبق من الإدارة الأمريكية بالتنفيذ.







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