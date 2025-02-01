الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

أكد الشيخ عصام شاكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أكثر شهر شعبان، لما له من مكانة عظيمة.

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصيام في شعبان

وأضاف “شاكر" لـ “فيتو” أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله - سبحانه وتعالى- والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن على الإنسان أن يهيئ نفسه لصيام رمضان من خلال الإكثار في شهر شعبان.

فضل شهر شعبان

وشهر شعبان من الشهور المباركة، ويُستحَبّ للمسلم أن يُكثر فيه من الصوم اقتداءً بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ واظب على الصيام فيه؛ تطوُّعًا لله حتى أنّه كان يصوم من أيّامه ما لا يصوم في سِواه من شهور السنة.

وقالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (وما رأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استكمَلَ صِيامَ شَهرٍ قَطُّ إلَّا رَمضانَ، وما رأيتُه في شَهرٍ أكثَرَ منه صيامًا في شَعبانَ).

ومن فضائل شهر شعبان أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى: فعن أسامة بن زيد: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان قال: ” ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ” رواه النسائي وحسنه الألباني.

وفيه أيضا ليلة النصف من شعبان، والتي تعتبر من خير الليالي والتي يغفر الله فيها ذنوب العباد، وذلك مصدقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّ اللَه تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

وشهد شهر شعبان أحداث كبيرة في الإسلام، وهو الشهر الذي أمر الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين تحويل القبلة، من المسجد الأقصى في القدس إلى الكعبة بمكة المكرمة، وكان ذلك في يوم 17 في صلاة الظهر في السنة الثانية من الهجرة وهي التي كان يسميها المسلمون سنة الأمر.

وكان - صلّى الله عليه وسلّم- ينتظـر ذلك برغبة قوية، ويقوم فى كل يوم متطلعًا مقلّبًا وجهه فى السماء، يترقب الوحى الربانى حتى أقرَّ الله عينه وأعطاه مُناه وحقق مطلوبه بما أرضاه، ونزل قول الله تعالى: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ".

فضل صيام شهر شعبان

الصيام في شهر شعبان مُستحَبٌّ؛ إذ كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يصومه.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه مصداقا لقول عائشة رضي الله عنها: ” لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ” رواه البخاري.

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