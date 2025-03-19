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دين ودنيا

دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم التاسع عشر من رمضان

دعاء الشفاء للأم
دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم 19 من رمضان، فيتو

الدعاء للأم المريضة  من الأدعية المهمة لكل إنسان تتعرض أمه لمحنة المرض، وقد أوصانا ديننا بالدعاء للشفاء من الأمراض مع الأخذ بالأسباب وعلوم الطب المختلفة، ومع احتفالاتنا بعيد الأم في شهر مارس من كل عام نستعرض معكم دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم التاسع عشر من رمضان

 

 

 

 

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دعاء للأم بالصحة والعافية


- ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

  • ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي.

 

  • اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

 

  • اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها، ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

 

  • اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎، اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً.

 

  • اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

 

  • اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

  • اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها.
  • اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها.

 

  • اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

 

  • اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.
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  • رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّىوأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.
دعاء للأم بالشفاء “اللهم اشفِ... - سيتي بريكة / Barika City | فيسبوك
دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم التاسع عشر من رمضان

دعاء الشفاء للأم المريضة

 

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، وأدرى بعلاجها فعجّل بشفاء أمي يا أرحم الراحمين. 

اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي

 

 اللهم أنت الشافي المعافي اشف أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

 

 اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الراحمين.

 

 اللهم قرّ أعيننا بشفاء أمي، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

 

اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.


اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام.

اللهم إنك أعلم بحال أمي فالطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجّل بشفائها.

 


اللهم اشف أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.


اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا.

 يا رب ألبسها لباس العافية كي تهنأ عيشتها، واجعل المغفرة ختامها كي لا تضرها ذنوبها.اللهم أكف أمي كل الأهوال دون الجنة لتبلغ إياها برحمتك أنت يا الله يا أرحم الراحمين.


اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أمي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيها.


اللهم يا مبرئ من السقم اللهم اشف أمي من الداء وأكشف لها الدواء اللهم اجعل جسدها صابرًا على البلاء.


اللهم أنت أعلم بحالها من ومن الأطباء لجأت إليكَ يا مجيب الدعاء ربي احفظها لي واجعلها قرة عيني وارزقني برها.

اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقمًا، واحمها وارحمها واغفر لها وارزقها جنتكَ من جميع أبوابها.
اللهم إني أسألك من عظيم لطفكَ وكرمكَ وستركَ الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية.


يارب إني دعوتك بضهر الغيب أن تمن على أمي بالشفاء، وتردها إلي سالمة سليمة من كل بلاء وداء يا حنان يا منان يالله.


اللهم عافها واشفها هي ومرضى المسلمين فأنت نعم المولى ونعم المجيب.


اللهم اشفِ أمي وانثر العافية في جسدها، واسقها لذة الصحة، واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.

 

اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك اشف أمي التي علمت منها الصبر والاحتمال، اللهم اذهب عنها آلامها، وأفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض، دعوتك يا حي يا قيوم باسمك الأعظم، وبكل اسم هو لك أن تشفي أمي شفاءً لا يُغادر سقمًا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عن أمي واشفها وبارك لنا فيها، اللهمَّ عافِي أمي في بدنها وسمعها وبصرها.

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دعاء للأم دعاء الشفاء الدعاء للأم المريضة التاسع عشر من رمضان

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