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ثقافة وفنون

ريحانة القراء، خريطة التلاوات "المرتلة والمجودة" اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات المرتلة
خريطة التلاوات "المرتلة والمجودة" بإذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 19 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:17 (ص) للشيخ على محمود وما تيسرمن سور الأنبياء 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر 30ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى العلق والزلزلة 15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص  10ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة السجدة  15ق

16: 11(ص) تلاوة للشيخ  محمد السيد ضيف  وما تيسر من سورة الإنسان ( بمناسبة ذكراه )   15ق

08: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر  30ق

23: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة البقرة    29ق

17:27 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم      39ق

18:21 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحجرات   15ق

18:45 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورة الحاقة  15ق

20:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة يوسف  15 ق

21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة النساء   

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الفتح/ القمر/ الرحمن / قصار السور 45ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد السيد ضيف  وما تيسر من سورة إبراهيم ( بمناسبة ذكراه)  44ق

01:32بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الزخرف   15ق

01:50(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد  شبيب وما تيسر من سورة غافر  15ق

02:31(بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يس /الصافات   30 ق

04:58(بعد الفجر) للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأحزاب   15 ق

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