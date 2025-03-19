ريحانة القراء، خريطة التلاوات "المرتلة والمجودة" اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 19 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ على محمود وما تيسرمن سور الأنبياء 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر 30ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى العلق والزلزلة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 10ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة السجدة 15ق



16: 11(ص) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الإنسان ( بمناسبة ذكراه ) 15ق



08: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق



23: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة البقرة 29ق



17:27 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 39ق



18:21 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحجرات 15ق



18:45 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الحاقة 15ق



20:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الفتح/ القمر/ الرحمن / قصار السور 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة إبراهيم ( بمناسبة ذكراه) 44ق



01:32بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الزخرف 15ق



01:50(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة غافر 15ق



02:31(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يس /الصافات 30 ق



04:58(بعد الفجر) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.