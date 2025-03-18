الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

الامن يحدد هوية المتهمين في واقعة فيديو سرقة أبواب المساكن بالتجمع

الامن يحدد هوية المتهمين
الامن يحدد هوية المتهمين في واقعة فيديو سرقة أبواب المساكن

تحقق الأجهزة الأمنية، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة أبواب المساكن بالتجمع الخامس.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى المنصات الإلكترونية بشأن قيام 4 أشخاص بسرقة بوابات حديدية من أمام أحد المساكن بالتجمع الخامس. 

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وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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منصات الالكترونية التجمع الخامس سرقة المساكن سرقة التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة

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