الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

اصابة 8 أشخاص في
اصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة سوهاج.

 

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كان مأمور مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج تلقى إخطارا من مستشفى طهطا العام، يفيد باستقبال 8  أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 8  أشخاص،  إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق "جهينة _ طهطا" عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة مديرية أمن سوهاج مركز شرطة طهطا مستشفى طهطا العام

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