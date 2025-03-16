إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة سوهاج.

كان مأمور مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج تلقى إخطارا من مستشفى طهطا العام، يفيد باستقبال 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 8 أشخاص، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق "جهينة _ طهطا" عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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