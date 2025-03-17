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دين ودنيا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لجيش المسلمين (فيديو)

الشيخ رمضان البيه،
الشيخ رمضان البيه، فيتو

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، للشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

وصية رسول الله لجيش المسلمين

في هذه الحلقة يتناول الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن أعظم وصايا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي وصية جامعة من الوصايا المحمدية التي تجلِّي الإنسانية بكل ما فيها من رحمة ومن حِلم ومن إحسان.


هي وصية جامعة أوصى بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جيش المسلمين عند خروجه للقتال. فكما نعرف أنه عند الحروب تتلاشى الإنسانية بالكلية؛ لا رحمة، لا إنسانية، لا رفق بإنسان، ولا بنبات، ولا بحيوان، ولا بطائر، يعني "دمار شامل".. "مهلكات"، والعياذ بالله.. خالية تماما من الرحمة، والإنسانية، ومن أي قيم، ومن أي أخلاقيات، الحروب لا ترحم عجوزا ولا امرأة، ولا طفلا.


وفي العصور الحديثة تتلوث البيئة من جراء استعمال أسلحة الدمار الشامل.
انظروا إلى رحمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما خرج جيش المسلمين للقتال، أوصاهم الرسول الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال لهم؟

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قال، صلى الله عليه وآله وسلم: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله (أي في سبيل رفعة كلمة الله، ودين الله، حتى تسود الرحمة بين الخلق، وحتى يعمُّ العدل في الأرض، أي أن الغزو والقتال الغاية منه إعلاء كلمة الله، حتى يقام منهج الله، وشريعة الله، حتى تعم الرحمة، ويعم العدل في الأرض.. ليس في سبيل تحقيق أطماع، وفرض نفوذ وسيطرة، وهذا ما نراه قديما وحديثا).

لكن في الإسلام لا تفارق الإنسانية المسلمين حتى في أثناء الحروب والقتال.

 

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فيتو شهر رمضان المبارك برنامج أوصاني الحبيب الشيخ رمضان البيه المفكر الإسلامي سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم

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