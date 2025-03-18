زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

منذ أن أعلنت رابطة أندية الدوري الممتاز المصري المحترفة - عفوًا، عندما أعلن النائب أحمد دياب رئيس الرابطة باعتباره الكل في الكل - عن تغيير اسم كأس الرابطة إلى "كأس عاصمة مصر"، وأنا منذ ذلك الوقت أفتش وأُنقِّب عن سبب تلك التسمية.

قلتُ لربما ستقام مباريات البطولة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، أو لربما... بصراحة لم أجد تفسيرًا آخر.

تلك البطولة التي تشبه إلى حد كبير الدورات الرمضانية، بل إن الدورة الرمضانية تحظى بجذب جماهيري كبير، بينما هذه البطولة بلا أي معالم، والأندية تتعامل معها وكأنها وجبة عدس لابد أن يتناولها الإنسان. نعم، لا تعيرها الأندية اهتمامًا، بل ترصد لها مكافآت زهيدة لا تقارن بمكافآت الدوري أو كأس مصر.

هي نفسها البطولة - كأس الرابطة - التي لم تقم الرابطة بسداد مستحقات الحكام في نسختها الأولى ولا الملاعب، أعظم ما فعلوه هو كسر اللوائح وتحطيمها، والسماح لبطل تلك البطولة الهشة بالاشتراك في كأس السوبر مخالفًا بذلك لوائح النظام الأساسي، ولأن الاتحاد السابق كان "زيتهم في دقيقهم"، لم يكن أحد يستطيع أن يقول إن تلك مخالفة وكسر للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة!

اسم مصر عظيم لو تعلمون، وعندما يُضاف اسم مصر لبطولة، لابد أن تكون بطولة عظيمة بحجم بطولة كأس مصر، الأقدم عربيًا وأفريقيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط، بطولة تجاوزت الـ100 عام قبل أن تظهر دول إلى الحياة. اسمها: كأس مصر.

أما بطولة "كأس عاصمة مصر"، فلم أجد لها محلًا من الإعراب حتى تاريخه، التزلف بهذه الطريقة لا يجدي، وعندما تفكر في استخدام اسم مصر، لابد أن يكون مع شيء ذي قيمة عظيمة تناسب تاريخ وحضارة هذا البلد.

أتمنى أن يحذفوا اسم مصر من تلك البطولة الضعيفة، ويعود اسمها كما كان: كأس الرابطة، أو حتى كأس... اللهم إني صائم.

أتمنى من اتحاد الكرة أن يصحح الأمور، وأن يلتزم بلائحة النظام الأساسي، وأن يعود كأس السوبر مباراة واحدة فقط لا غير، احترامًا للائحة النظام الأساسي. وإلا، ماذا سيكون الاختلاف بين هذا المجلس وسابقيه؟ وفي انتظار كلمة المهندس هاني أبو ريدة!!



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