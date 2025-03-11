الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

تمهيدًا لافتتاحه، رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المعامل المركزية بكفر سعد

رئيس جامعة بنها خلال
رئيس جامعة بنها خلال التفقد

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، تمهيدا لافتتاحه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، وكذلك تفقد مخازن الجامعة.

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رافقه خلالها الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتورة نهاد البرقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة.      
وأكد رئيس جامعة  بنها على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.
جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، مكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع وتم انشاؤه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي مصر 2030

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