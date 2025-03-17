محافظ القليوبية يتابع مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية

عقد المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية، اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل.

جاء الاجتماع ضمن جهود المحافظة للعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوه.

متابعة الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية



أكد محافظ القليوبية تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة كل المستجدات والوقوف على ماتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومراحل تطوير الأداء أولًا بأول بهدف الإرتقاء بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موجهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها.

محافظ القليوبية يتابع معدلات الأداء للخطة الاستثمارية

وناقش محافظ القليوبية معدلات الأداء للخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقًا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تُلبي إحتياجات المواطنين، علاوة على التأكُد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يُقصر في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.

وأكد على تقديمه لكافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة

جاء الاجتماع بحضور الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمه واللواء وائل طاهر رئيس مدينه قليوب والمهندس وائل جمعه رئيس مدينه طوخ والدكتور إبراهيم رمضان بكلية هندسة بنها والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية، ومحمد رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجية،والاستاذة فاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية والمهندس ياسر مرعى مدير مركز الشبكات الارضيه وعدد من القيادات التنفيذية.

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