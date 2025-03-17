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جامعة بنها ضمن 54 مؤسسة بحثية محليا بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز 29 محليًا ضمن 54 مؤسسة بحثية مصرية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، ذلك طبقا لنتيجة مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية، وبالمركز 21 ضمن 31 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية.

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ترتيب جامعة بنها بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية


وأضاف الجيزاوي إن جامعة  بنها قد جاءت بالمركز 6201 عالميا من بين 18853 مؤسسة بحثية على مستوى العالم، والمركز 3044 ما بين 5228 مؤسسة أكاديمية عالميا. كما أن مؤشرات التعاون البحثي الدولي للجامعة بلغت 91.5% والتعاون البحثي المحلى 8.5%.


وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي، والذي يقيس الإنتاج العلمي للمؤسسات بطريقة موضوعية، إذ يحتسب المساهمات من خلال عدد المقالات البحثية الدولية المنشورة في مجلات علمية طبيعية عالية الجودة، عبر المجالات الخمسة الواسعة للعلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية. والتي يتم اختيارها بناءً على سمعتها من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين، ويتم تحديث بيانات مؤشر نيتشر بانتظام، مع إتاحة أحدث 12 شهرًا.

جامعة بنها تتابع ترتيب الجامعة في المؤشرات الدولية 


وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها  لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجامعة قد صنفت في ثلاث مجالات حيث جاء ترتيبها 12 محليا في مجال العلوم الصحية، كما جاءت بالمركز 15 في مجال العلوم البيولوجية، والمركز 21 في مجال الكيمياء على مستوى المؤسسات البحثية محليًا

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الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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