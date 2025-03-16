الأحد 16 مارس 2025
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بعد أنباء إصابة المترددين عليه بمرض جلدي، تشكيل لجنة لفحص مياه حمام سباحة جامعة بنها

أنباء عن الإصابة
أنباء عن الإصابة بمرض جلدي بحمام جامعة بنها،فيتو

تداولت أنباء حول إصابة عدد من المترددين على حمام سباحة مشتهر التابع لـ جامعة بنها بمرض جلدي.

وعلى الفور أمر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بتشكيل لجنة طبية من أساتذة قسم الجلدية بطب مستشفى بنها الجامعي  للكشف على الطلاب وتقديم العلاج اللازم لهم.

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كما أمر احتياطيا بمنع استخدام حمام السباحة لحين تحليل المياه عن طريق كلية العلوم والتأكد من صلاحية المياه وكذلك القيام بأعمال التطهير والمعالجة.

وأكدت جامعة بنها على أنه سيتم إعلان النتائج كاملة فور انتهاء فحص الواقعة، في إطار الشفافية والحرص على الصالح العام ومصلحة الطلاب ومستخدمي حمام السباحة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها الجامعي مستشفي بنها الجامعي مستشفي بنها ناصر الجيزاوي

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