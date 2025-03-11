الثلاثاء 11 مارس 2025
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بـ 2500 قطعة، رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس

معرض ملابس خيري لطلاب
معرض ملابس خيري لطلاب جامعة بنها،فيتو

 افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية.

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جامعة بنها تفتتح معرض ملابس للطلاب 
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، شيرين شوقي أمين عام الجامعة،  وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتستمر فعالياته حتى الخميس القادم.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين من منسوبيها وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرا إلي أن المعرض ضم حوالى2500 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.


وأشاد " الجيزاوي " بمستوى المعرض وما يتضمنه من جودة الملابس والأسعار المعروضة، التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام.


وقال الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يأتى انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة، مؤكدا ان الجامعة  حريصة علي التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها الطلاب، لافتا ان المعرض شهد اقبالا كبيرا من الطلاب.


من جانبه قال الدكتور هاني شحته أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.

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