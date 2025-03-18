الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

حريق هائل بمزرعة دواجن في القليوبية واستدعاء سيارات إطفاء من 3 مراكز (صور)

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، فيتو

نشب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الدير طوخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء وإسعاف لموقع الحريق.

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حريق بمزرعة دواجن بالقليوبية 

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بوجود بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الدير طوخ، فتم إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وتم تحريك سيارة إطفاء طوخ وسيارة إطفاء مشتهر وسيارة إطفاء شبين القناطر وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف طوخ وتم تحريك سيارة إسعاف الدير كود بالإضافة إلى مسئول شبكة الكهرباء بقرية الدير لفصل التيار الكهربائى عن المزرعة وتم السيطرة على الحريق.

إصابة مواطن في حريق مزرعة بالقليوبية 

 وأسفر حريق المزرعة بـالقليوبية عن إصابة شخص يدعى شديد ناصر، بحالة صدمة كهربائية وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق مزرعة دواجن بالقليوبية،فيتو
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، فيتو
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية،فيتو
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، فيتو
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية،فيتو
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، فيتو

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