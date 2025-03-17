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المشدد 5 سنوات لعاطلين أصابوا شخصا بعاهة مستديمة بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهم بإصابة شخص بعاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهم بإصابة شخص بعاهة مستديمة بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وإحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهمين:- "علاء.ا.ع.ا" و"أحمد.ع.م" و"محمود.ح.ع" ومقيمين عزبة رستم دائرة شبرا الخيمة ثان القليوبية، في القضية رقم ١٤٩٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٧٢٦ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنهم في ١٥/ ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ضربوا المجنى عليه كريم جابر مصطفى عبد الله بغير سبق اصرار وترصد مستخدما المتهم الأول سلاحًا أبيض " مطواه " ومستخدما المتهم الثانى أداة " شومه " والثالث محيط بهما فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تمثلت في أعاقه في بداية حركة ثنى المفصل السلامي لإصبع الإبهام الأيمن مما نعتبره عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو خمسة عشرة بالمائة (١٥ %).

وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواه " على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة لجنايات شبرا الخيمة بالقليوبية  ان المتهم الثاني احرز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص “شومه” دون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

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