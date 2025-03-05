تجنبيها حفاظا على جمالك، عادات خاطئة تدمر بشرتك في رمضان

عادات خاطئة تدمر بشرتك في رمضان، يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للعناية بالبشرة واستعادة نضارتها، نظرًا لاتباع نظام غذائي مختلف يمنح الجسم فترة راحة من تناول الطعام على مدار اليوم.



ولكن للأسف، قد تتسبب بعض العادات الخاطئة في إلحاق الضرر بالبشرة، مما يؤدي إلى الجفاف، الشحوب، وظهور المشكلات الجلدية مثل حب الشباب والتجاعيد المبكرة.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أبرز العادات الخاطئة التي تضر بصحة بشرتك في رمضان، وكيف يمكنك تفاديها للحفاظ على بشرة مشرقة وصحية طوال الشهر الكريم.



ترطيب البشرة من الطبيعة



1. إهمال شرب الماء بالكميات الكافية

تعد قلة شرب الماء من أخطر العادات التي تدمر البشرة في رمضان، حيث يؤدي الصيام لساعات طويلة إلى فقدان الجسم للسوائل، مما يسبب الجفاف وظهور التشققات والخطوط الرفيعة، إلى جانب فقدان البشرة لحيويتها وإشراقها.

كيف تتجنبين ذلك؟

احرصي على شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

تناولي الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال.

تجنبي المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسبب الجفاف.



2. تناول الأطعمة الدسمة والمقلية

الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والدهنية في وجبة الإفطار يضر بالبشرة بشكل كبير، حيث يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون في البشرة، مما يسبب انسداد المسام وظهور حب الشباب والبثور.

كيف تتجنبين ذلك؟

استبدلي الأطعمة المقلية بالمأكولات المشوية أو المطهية على البخار.

أكثري من تناول الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة للحفاظ على نضارة البشرة.

قللي من استهلاك الحلويات الدسمة التي تؤدي إلى تلف الكولاجين وظهور التجاعيد.



3. إهمال ترطيب البشرة

في رمضان، يتعرض الجسم لنقص السوائل، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدانها لمرونتها، خاصة إذا لم يتم تعويض ذلك بالترطيب الخارجي.

كيف تتجنبين ذلك؟

استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك بعد غسل الوجه صباحًا وقبل النوم.

اختاري المرطبات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا وحمض الهيالورونيك.

لا تنسي ترطيب الشفاه بزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا.

4. عدم تطبيق واقي الشمس

تتعرض البشرة في رمضان لأشعة الشمس أثناء الذهاب للعمل أو قضاء المهام اليومية، ومع قلة شرب الماء، تصبح أكثر عرضة للتلف والتصبغات.

كيف تتجنبين ذلك؟

لا تخرجي من المنزل بدون وضع واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

قومي بإعادة وضعه كل ساعتين إذا كنتِ تتعرضين للشمس لفترات طويلة.

استخدمي القبعات أو النظارات الشمسية لحماية وجهك من الأشعة الضارة.

5. النوم المتأخر وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة

السهر لوقت متأخر في رمضان، سواء بسبب العبادة أو مشاهدة البرامج والمسلسلات، يؤثر بشكل كبير على صحة البشرة، حيث يعيق عملية تجديد الخلايا ويؤدي إلى ظهور الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

كيف تتجنبين ذلك؟

حاولي النوم لمدة 6-8 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة بشرتك.

إذا اضطررتِ للسهر، احرصي على أخذ قيلولة لتعويض نقص النوم.

استخدمي ماسكات طبيعية مثل شرائح الخيار أو أكياس الشاي الباردة لتقليل الهالات السوداء.

فوائد تقشير البشرة

6. استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة أو النوم دون إزالتها

تلجأ بعض النساء إلى استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة لإخفاء علامات التعب، ولكن النوم دون إزالة المكياج يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور والالتهابات.

كيف تتجنبين ذلك؟

استخدمي مزيل مكياج لطيفًا قبل النوم، واغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب.

اختاري مستحضرات تجميل خفيفة وخالية من الزيوت إن كنتِ تعانين من بشرة دهنية.

احرصي على تنظيف فرش المكياج بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.

7. الإفراط في غسل الوجه بالصابون

بسبب الإحساس بالجفاف، قد تلجأ بعض النساء إلى غسل الوجه عدة مرات يوميًا باستخدام الصابون، مما يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية، وتهيّج البشرة.

كيف تتجنبين ذلك؟

استخدمي غسول وجه لطيفًا وخاليًا من الكحول مرتين يوميًا فقط.

بعد الغسل، طبقي تونر طبيعي مثل ماء الورد للحفاظ على توازن البشرة.

8. الإكثار من تناول المشروبات الغازية والكافيين

تناول المشروبات الغازية والقهوة بكثرة خلال السحور يؤدي إلى الجفاف، مما يؤثر سلبًا على البشرة، كما أن السكر الموجود في هذه المشروبات يسرّع من ظهور التجاعيد.

كيف تتجنبين ذلك؟

استبدلي المشروبات الغازية والعصائر المصنعة بالمشروبات الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الحليب بالتمر.

قللي من تناول القهوة والشاي، وحاولي شرب الأعشاب المفيدة مثل النعناع أو اليانسون.

9. عدم تقشير البشرة بانتظام

إهمال تقشير البشرة يؤدي إلى تراكم الجلد الميت، مما يجعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة، خاصة مع نقص الترطيب.

كيف تتجنبين ذلك؟

قومي بتقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر طبيعي مثل السكر وزيت الزيتون.

احرصي على ترطيب البشرة جيدًا بعد التقشير لمنع جفافها.

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