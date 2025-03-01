فوائدها مذهلة، ماسكات بشرتك من ياميش رمضان

ماسكات بشرتك من ياميش رمضان يُعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية للعناية بالبشرة، خاصة مع توافر أنواع عديدة من المكسرات والفواكه المجففة المعروفة باسم "ياميش رمضان"، والتي يمكن استخدامها لتحضير ماسكات طبيعية مغذية.



فبدلًا من الاقتصار على تناولها كوجبات خفيفة، يمكن استغلال فوائدها الغنية في تحسين نضارة البشرة، ترطيبها، وتغذيتها بعمق، وهو ما أكدته خبيرة التجميل هبه محمد.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة تجميل، أبرز الماسكات التي يمكنكِ إعدادها بسهولة من ياميش رمضان وفوائدها المتعددة.

ماسكات للبشرة



فوائد ياميش رمضان للبشرة



تحتوي المكسرات والفواكه المجففة على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة البشرة، ومنها:



اللوز والجوز: غنيان بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في ترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد.

التمر: يحتوي على فيتامين B والحديد، مما يساعد في توحيد لون البشرة وتعزيز إشراقتها.

المشمش المجفف: مصدر ممتاز لفيتامين A الذي يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من الجفاف.

التين المجفف: يساعد في التخلص من الخلايا الميتة لاحتوائه على أحماض طبيعية مقشرة.

القراصيا (البرقوق المجفف): تساهم في تنقية البشرة من السموم بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

جوز الهند المجفف: مرطب طبيعي يعمل على تهدئة البشرة الجافة والمتعبة.

ماسكات طبيعية للبشرة باستخدام ياميش رمضان



ماسكات الياميش

1. ماسك اللوز والعسل لتفتيح وترطيب البشرة

هذا الماسك مثالي لمن يعانين من الجفاف أو التصبغات، إذ يعمل اللوز على تفتيح البشرة وتغذيتها، بينما يمنحها العسل ترطيبًا عميقًا.

المكونات:

5 حبات لوز منقوعة طوال الليل

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الحليب

طريقة التحضير:

اطحني اللوز جيدًا حتى يصبح كالمعجون.

أضيفي العسل والحليب واخلطي حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا.

2. ماسك التمر والزبادي لمكافحة التجاعيد

التمر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد، بينما يعمل الزبادي على شد البشرة وإكسابها نعومة فائقة.

المكونات:

3 حبات تمر منزوعة النوى

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

انقعي التمر في قليل من الماء الساخن حتى يصبح طريًا.

اهرسيه جيدًا وأضيفي إليه الزبادي وزيت الزيتون.

ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وكرريه مرة أسبوعيًا.

3. ماسك المشمش المجفف وماء الورد لإشراقة طبيعية

المشمش المجفف غني بفيتامين A الذي يجدد الخلايا، ويعمل ماء الورد على إنعاش البشرة وتنظيفها.

المكونات:

4 حبات مشمش مجفف

ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

انقعي المشمش المجفف في ماء دافئ لمدة ساعة ثم اهرسيه.

أضيفي ماء الورد والعسل واخلطي جيدًا.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

استخدميه مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة.

4. ماسك التين المجفف واللبن لتقشير البشرة

التين المجفف يحتوي على أحماض طبيعية تساعد في التخلص من الخلايا الميتة، بينما يغذي اللبن البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

المكونات:

2 حبة تين مجفف

ملعقة كبيرة من اللبن

نصف ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة التحضير:

انقعي التين في الماء الدافئ ثم اهرسيه جيدًا.

أضيفي اللبن ودقيق الشوفان واخلطي حتى تحصلي على قوام متماسك.

دلكي وجهك بالخليط بحركات دائرية ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة أسبوعيًا.

5. ماسك القراصيا والعسل لتوحيد لون البشرة

القراصيا تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

المكونات:

3 حبات قراصيا (برقوق مجفف)

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

انقعي القراصيا في ماء دافئ ثم اهرسيها جيدًا.

أضيفي العسل وعصير الليمون واخلطي المكونات.

ضعي الماسك على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرريه مرة أسبوعيًا.

نصائح هامة للعناية بالبشرة في رمضان



شرب كميات كافية من الماء: يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

تجنب الإفراط في الحلويات: الأطعمة الغنية بالسكر قد تسبب ظهور الحبوب والبثور.

استخدام الكريم المرطب بانتظام: خاصة بعد استخدام الماسكات للحفاظ على نعومة البشرة.

النوم الجيد: النوم الكافي يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ومتجددًا.

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