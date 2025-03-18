معظمهم أطفال ونساء وكبار السن، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 356 شهيدًا

استئناف الحرب على غزة، أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن أكثر من 356 مدني سقطوا شهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط وشمال وجنوب غزة.

وأكد الدفاع المدني في غزة أن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السنّ".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "أكثر من 356 شهديا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، نُقلوا إلى المستشفيات"، مضيفا أنّ "إسرائيل نفّذت أكثر من 200 غارة جوية وقصفا مدفعيا عنيفًا".

فيما أفاد شهود عيان بأن القصف تركز على شمال ووسط القطاع، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب كثافة الهجمات، حسب رويترز.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد دقائق من صدور تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مكتب بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال ينفذ أحزمة نارية في جميع أنحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع شهداء ومصابين في مواصي خانيونس.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضا منزل عائلة أبو سيف في النصيرات المنطقة الغربية، ومنزلا لعائلة غبون في شارع صدام في حي الجنينة شرق رفح.

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