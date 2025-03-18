ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "يرجى العلم أنه من الآن فصاعدا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز (يوفرون لها الحماية)، من القائمة".

وأكد ترامب، في وقت سابق الإثنين، أن العفو الذي منحه سلفه جو بايدن على نحو استباقي لعدد من المسئولين والموظفين الحكوميين باطل، وهي تصريحات ذات عواقب قانونية غير واضحة.

قبل ساعات من تسليم السلطة إلى دونالد ترامب في 20 يناير منح جو بايدن العفو على نحو استباقي لعدد من المسؤولين والموظفين لحمايتهم من "ملاحقات قضائية غير مبررة ومدفوعة سياسيًا"، حسب تعبيره.

ومُنحت هذه الحماية لرئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، والطبيب الذي نسق استراتيجية الإدارة الأمريكية في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، ولمسئولون شاركوا في لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن قرارات العفو التي منحها جو بايدن النائم للجنة غير المنتخبة من البلطجية السياسية ولآخرين كثر، تُعد بموجب هذا النص باطلة ولاغية وبدون أي تأثير".

وبدون أن يقدم أي دليل، اتهم الرئيس الأمريكي أعضاء لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول بالوقوف وراء العفو الذي صدر "بدون علم" جو بايدن، مشيرًا إلى أنهم "خاضعون للتحقيق على أعلى المستويات".

ولم تتضح على الفور التبعات القانونية لهذه التأكيدات.

وأشار ترامب إلى أن هذه الأوامر بالعفو صدرت باستخدام "قلم آلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.