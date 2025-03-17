أخبار الرياضة اليوم: حقيقة توقيع زيزو للأهلي.. جلسة بين التوأم ومحمد صلاح بمعسكر المنتخب.. أزمة جديدة تهدد الدوري المصري.. سبب استبعاد ربيعة وزلاكا من معسكر مارس

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله بشأن توقيع نجم الأبيض للأهلي.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية بأن أحمد سيد زيزو وقع للأهلي لمدة ٣ سنوات في صفقة انتقال حر على أن ينتقل للفريق الأحمر بنهاية الموسم.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

مازالت الأزمات تحاصر مسابقة الدوري المصري الممتاز وتهدد استقرارها، حيث شهدت الأيام الماضية بوادر أزمة جديدة تهدد مستقبل دوري نايل.

الأزمة الجديدة بطلها الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد بإتحاد الكرة، بعدما قام الخواجة بتفحص سيارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR"، وأبدى استياءه الشديد من حالتها وكفاءتها.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، اتفقا على عقد جلسة خاصة مع قائد الفريق محمد صلاح غدا الثلاثاء عقب انضمامه لمعسكر الفراعنة، ودعمه للتخفيف من حالة الحزن التي تسيطر عليه بعد خسارة فريقه ليفربول بطولة كأس كاراباو بالخسارة أمام نيوكاسل، إلى جانب توديع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

أنضم سداسي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في وقت سابق اليوم الإثنين، بعد أن غابوا عن عن معسكر الفراعنة أمس الأحد.

وكانت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس ضمت ستة لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد هاني

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين، عن قائمة بطل العالم لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي، يوم 22 مارس، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بيونس أيرس.

غاب الثنائي محمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود زلاكا لاعب سيراميكا عن التواجد في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي مع أنديتهما.

بدأ أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت 20 عاما، معسكره فى الدوحة بمحاضرة وتدريبات استشفائية استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأوليمبية

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة يوم الخميس المقبل وذلك عقب إنتهاء الاجازة التي حصل عليها.

أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مساندتها بكامل أعضائها لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.

شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي والذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية.

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