الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غياب ميسي، الكشف عن قائمة منتخب الأرجنتين لمباراتي أوروجواي والبرازيل

الأرجنتين، فيتو
الأرجنتين، فيتو

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين، عن قائمة بطل العالم لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي، يوم 22 مارس، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بيونس أيرس.

غياب ميسي وديبالا عن قائمة الأرجنتين

وشهدت قائمة الأرجنتين غياب الأسطورة ليونيل ميسي، بسبب الانزعاجات التي شعر بها أمس في مباراة فريقه إنتر ميامي، أمام أتالانتا يونايتد.

كما يغيب باولو ديبالا، مهاجم روما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كالياري، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل 

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، تاليافيكو.

خط الوسط: باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، سيميوني.

خط الهجوم: دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، كاسترو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين الأرجنتين ميسي ديبالا اوروجواي البرازيل

مواد متعلقة

منتخب الأرجنتين يفتقد ديبالا في مواجهتي أوروجواي والبرازيل

نيمار يكشف كواليس استبعاده من قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

اتهام نجم منتخب الأرجنتين السابق بقتل زوجته

لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية