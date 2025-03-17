غياب ميسي، الكشف عن قائمة منتخب الأرجنتين لمباراتي أوروجواي والبرازيل

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين، عن قائمة بطل العالم لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي، يوم 22 مارس، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بيونس أيرس.

غياب ميسي وديبالا عن قائمة الأرجنتين

وشهدت قائمة الأرجنتين غياب الأسطورة ليونيل ميسي، بسبب الانزعاجات التي شعر بها أمس في مباراة فريقه إنتر ميامي، أمام أتالانتا يونايتد.

كما يغيب باولو ديبالا، مهاجم روما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كالياري، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، تاليافيكو.

خط الوسط: باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، سيميوني.

خط الهجوم: دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، كاسترو.

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