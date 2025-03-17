بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

الدوري المصري، مازالت الأزمات تحاصر مسابقة الدوري المصري الممتاز وتهدد استقرارها، حيث شهدت الأيام الماضية بوادر أزمة جديدة تهدد مستقبل دوري نايل.

الأزمة الجديدة بطلها الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد بإتحاد الكرة، بعدما قام الخواجة بتفحص سيارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR"، وأبدى استياءه الشديد من حالتها وكفاءتها.

أوسكار يبدي استياءه من سيارات “الفار”

وكشف مصدر بلجنة الحكام لفيتو أن أوسكار رويز أبلغ هاني أبو ريدة، أن جميع سيارات تقنية الفار بحالة سيئة جدا، ولا تصلح إطلاقا للاستخدام، بل ذهب الخواجة إلى أن إقامة المباريات المحلية بدونها سيكون أفضل.

كان أوسكار رويز قد طالب الحكام في بداية محاضراته العملية والنظرية بعد توليه المهمة بعدم الإعتماد كثيرا على تقنية الفيديو، وأن يعتمدوا على أنفسهم في حسم الحالات الجدلية، ولكن بعد أن رأى بنفسه حالة سيارات الفار، وجد أن حالاتها أسوأ مما كان يعتقد.

أوسكار رويز مع هاني أبو ريدة، فيتو

وبحسب المصدر، فإن رويز عقد جلسة مع هاني أبو ريدة في الأيام الماضية، وأكد له أنه يجب التحرك سريعا والتفاوض مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري من أجل إستبدال هذه السيارات في أقرب فرصة ممكنة، وإلا فإن الأمور لن تكون جيدة في المباريات القادمة في مسابقة الدوري، في ظل إحتدام المنافسة بين الأندية في المسابقة، سواء سواء في مجموعة التتويج أو في مجموعة الإفلات من الهبوط.

اتحاد الكرة يهدد بفسخ عقد شركة الـ"VAR"

ويوم 20 فبراير الماضي، هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بفسخ التعاقد فورا مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية، بعد تهديد الاتحاد بعدم التواجد في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي تم إلغاؤه بانسحاب الأهلي.

وهددت الشركة بعدم التواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحجة طلب صرف كامل مستحقاتها المتراكمة منذ المجالس السابقة للجبلاية، على الرغم من صرف المجلس 8 ملايين جنيه مؤخرا لصالح الشركة.

سيارات حكم الفيديو في الدوري المصري، فيتو

شركة الفار تهدد اتحاد الكرة بسبب مستحقاتها المتأخرة

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الشركة بدأت في تهديد اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية وهددت بعدم التواجد في أكثر من مباراة بالدوري، بسبب تراكم المستحقات المتأخرة في المجالس السابقة، وفورا تحرك هاني أبوريدة منذ رئاسة الاتحاد وصرف 8 ملايين جنيه من إجمالي المستحقات، ورغم ذلك واصلت الشركة ابتزاز الاتحاد، وهددت بعدم التواجد في مباراة القمة والتي تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويدرس اتحاد الكرة فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان مع الشركة في ظل المخالفات الضخمة التي ترتكبها الشركة وعدم الالتزام ببنود التعاقد وتطوير أجهزة الفار واعتماد أحدث التقنيات، وبرغم هذه المخالفات إلا أن الاتحاد السابق لم يتخذ خطوة فسخ التعاقد، ولكن الاتحاد الحالي مع استمرار المخالفات.

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