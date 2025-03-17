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رياضة

جلسة بين التوأم ومحمد صلاح عقب انضمامه لمعسكر الفراعنة، ما التفاصيل؟

التوأم مع محمد صلاح،
التوأم مع محمد صلاح، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، اتفقا على عقد جلسة خاصة مع قائد الفريق محمد صلاح غدا الثلاثاء عقب انضمامه لمعسكر الفراعنة، ودعمه للتخفيف من حالة الحزن التي تسيطر عليه بعد خسارة فريقه ليفربول بطولة كأس كاراباو بالخسارة أمام نيوكاسل، إلى جانب توديع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا  من الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر، أن يحضر الجلسة اللاعبون الكبار في صفوف منتخب مصر محمد الشناوي وتريزيجيه وزيزو وحمدي فتحي وعمر مرموش، من أجل تقديم الدعم لمحمد صلاح في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب.

حزن محمد صلاح بعد خسارة كأس كاراباو، فيتو
حزن محمد صلاح بعد خسارة كأس كاراباو، فيتو

موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر

ومن المقرر، أن يصل محمد صلاح إلى القاهرة اليوم الإثنين ليقضي ساعات قليلة رفقة أسرته، قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، صباح غد الثلاثاء، استعدادًا للمغادرة إلى المغرب رفقة بعثة المنتخب الوطني لمواجهة إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي يوم الجمعة المقبل، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية. 

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