الإثنين 17 مارس 2025
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رياضة

أسامة نبيه يبدأ معسكر الشباب فى قطر بمحاضرة عن ودية زد

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، بدأ أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت 20 عاما،  معسكره فى الدوحة بمحاضرة وتدريبات استشفائية استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأوليمبية؛ وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأوليمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بينما يلعب منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين.

سلبيات وإيجابيات ودية زد

وشهدت المحاضرة التى ألقاها الكابتن أسامة نبيه شرح كافة الأخطاء والسلبيات التى شهدتها ودية الشباب مع الفريق الأول بنادى زد والتى انتهت بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف، كما أشاد المدير الفني للشباب بالايجابيات التى ظهرت مع الالتزام بتعليماته الفنية.

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو
أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

بعثة منتخب الشباب تصل الدوحة

ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى الدوحة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم برئاسة الأستاذ محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب  و٢٨ لاعبا.
ويلعب  منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا ويعتبر الكابتن أسامة نبيه مواجهة منتخبات أكبر فى السن بمثابة احتكاك قوي لشباب الفراعنة قبل التحديات القوية التى تنتظرهم فى بطولة الأمم الأفريقية والتى يبدأ فيها المنتخب المصري منافساته ضمن مجموعة طاحنة تضم: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 أسامة نبيه دورة قطر الودية الدولية

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