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رياضة

منتخب مصر يكشف سبب استبعاد ربيعة وزلاكا من معسكر مارس

محمد ربيعة، فيتو
محمد ربيعة، فيتو

منتخب مصر، غاب الثنائي محمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود زلاكا لاعب سيراميكا عن التواجد في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي مع أنديتهما. 


كما خرج الثنائي أحمد فتوح ومحمد حمدي من قائمة المنتخب، بسبب الإصابة أيضا مع ناديي الزمالك وبيراميدز.

 

انطلاق معسكر منتخب مصر

انطلق أمس الأحد ١٦ مارس باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم ٢١ مارس الجاري بالمغرب على ان يستضيف منتخب مصر يوم ٢٥ منتخب سيراليون باستاد القاهرة الدولي.

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