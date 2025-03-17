الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التكتل تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.

الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا وجيرانها بـ 5.8 مليار يورو

وأضافت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس: “تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها، سيدعم هذا الدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”.

من جهته قال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا، "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بما مجموعه 5.8 مليارات يورو، (هي) 4.2 مليارات من الهبات و1.6 مليار من القروض".

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد في وقت سابق بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، قبل أن يرتفع المبلغ لاحقا إلى 5.8 مليارات يورو.

سوريا بحاجة إلى المزيد من الدعم فى المرحلة الحرجة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم، لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا.

الشيباني يطالب برفع العقوبات عن سوريا

وحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق للمرة الأولي، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها.

وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".

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