الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوري: استمرار العقوبات يعني معاقبة الشعب وليس النظام السابق

الشيباني، فيتو
الشيباني، فيتو

قال وزير الخارجية السوري أسعد ‏الشيباني: إن استمرار العقوبات يعني معاقبة الشعب السوري وليس النظام السابق وإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات لم تصل لمستوى طموح السوريين.

وأضاف الشيباني: رفع العقوبات عن ‎سوريا ضرورة إنسانية وأخلاقية، ولا يمكن الحديث عن تعافي مع استمرار العقوبات والقيود.

وتابع: إعادة الإعمار في سوريا مسئولية دولية واستقرارها ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة.

 

مؤتمر المانحين الدوليين لسوريا

وقالت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مساء اليوم الإثنين: الاتحاد سيتعهد بأكثر من 720 مليون يورو لدعم السوريين.

ويهدف مؤتمر المانحين الدوليين، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي وشامل" في سوريا.

 

تقييم أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر أن "دعوة أرسلت" إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لحضور مؤتمر المانحين، الذي سيكون بعنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح".

وأضافت هيبر: "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا. ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق ذلك، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك".

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل "مناسبة مهمة للغاية" للتواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الحالي داخل البلاد، وتقييم أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم.

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