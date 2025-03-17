قصف من الجانب اللبناني على مواقع داخل سوريا والرئاسة تتحرك لمعالجة الأزمة

تعرضت مواقع داخل الأراضي السورية لقصف من الجانب اللبناني، ما أدى إلى تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون كلف وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره السوري، بهدف معالجة المشكلة وضمان احترام سيادة البلدين.

يأتي هذا التطور في ظل أوضاع أمنية حساسة، فيما تتابع الجهات المختصة في البلدين تفاصيل الحادث للحد من تداعياته.



فيما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يحمر جنوبي لبنان.

استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على لبنان

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في البلدة ذاتها.

واستشهد شخصان أمس الأحد في ضربتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان، حسبما أفادت مصادر رسمية محلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مسيرة إسرائيلية معادية شنت ضربة على سيارة في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى سقوط شهيد".

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن بيان لوزارة الصحة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

وأوضحت الوكالة أن الضربة نفذتها "مسيرة قرابة الثانية فجرا على سيارة رباعية الدفع، على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل".

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله "كانا يهمان بأعمال استطلاع وتوجيه عمليات في منطقتي ياطر وميس الجبل"، مدعيا أن أنشطتهما تشكل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.