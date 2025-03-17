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الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

الملاريا
الملاريا

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس، من أن توقف تمويل الولايات المتحدة لمكافحة مرض الملاريا قد يودي بحياة حوالي 107 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم خلال عام 2025.

 

توقف تمويل الولايات المتحدة لمكافحة مرض الملاريا

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "على مدى العقدين الماضيين، أصبحت الولايات المتحدة أكبر ممول ثنائي لمكافحة الملاريا، حيث ساعدت في الوقاية من 2.2 مليار حالة إصابة و12.7 مليون وفاة، وحسب التقديرات إذا استمرت بالانقطاع في التمويل، فقد نشهد هذا العام وحده 15 مليون حالة إصابة بالملاريا و107 آلاف حالة وفاة، مما قد يؤدي إلى إلغاء التقدم الذي تم إحرازه خلال 15 عاما".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت سابقا بأنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن إفريقيا لا تزال الأكثر تضررا من هذه المرض الفتاك.

 

انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

ومنذ أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أول يوم له بعد العودة إلى منصبه، ساد جو من القلق في مقر الوكالة الأممية في جنيف.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية. ففي عام 2024، كانت حصتها من الميزانية تبلغ 18%.

كما أن الولايات المتحدة نفسها ممثلة حاليا في مجلس الإدارة التنفيذي، الذي يضم 34 عضوا، ويعد أعلى هيئة اتخاذ قرارات في منظمة الصحة العالمية بين الاجتماعات العامة السنوية.

ومن المقرر أن يدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، ولكن الإدارة الجديدة في واشنطن وجهت مسؤوليها بوقف التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل فوري.

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منظمة الصحة العالمية الملاريا مرض الملاريا الصحة العالمية الولايات المتحدة ترامب واشنطن

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