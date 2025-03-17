بعد رفض مصر والأردن، تقرير أمريكي يكشف عن مخطط جديد لتوطين الفلسطينيين فى سوريا

كشف قناة أمريكية، أن السلطات فى الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، يدرسان إمكانية توطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة في سوريا.

مخطط أمريكى إسرائيلي لتوطين سكان غزة فى سوريا

وحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلًا عن مصادرها، أبدت السلطات الأمريكية والإسرائيلية اهتمامها بإمكانية توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سوريا.

وقالت قناة "سي بي إس"، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سعت لإقامة اتصالات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه القضية من خلال وسيط.

وكشف مصدر آخر، أنه تم توجيه طلب إلى السلطات السورية، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم تلقي أي رد.

من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع المستوى في تصريح لقناة "سي بي إس"، هذه المعلومات نافيا تلقي أي طلبات من أمريكا أو إسرائيل بشأن توطين سكان غزة.

أحمد الشرع، فيتو

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان قد أعلن في شهر فبراير الماضي، أنه يعتبر خطط ترامب لطرد الفلسطينيين من أراضيهم غير أخلاقية.

نفي الصومال وإقليم أرض الصومال والسودان تلقى طلبات لتهجير الفلسطينيين

وكانت سلطات كل من الصومال وإقليم أرض الصومال والسودان، نفت تلقي أي عروض من أمريكا أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة فى 4 فبراير الماضى، أن واشنطن تدرس مسألة السيطرة على قطاع غزة لفترة طويلة الأمد، وإعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى بالمنطقة مشيرا إلى مصر والأردن.

وتعرضت خطة ترامب لانتقادات من القاهرة وعمان، وأيدت القمة العربية الطارئة التى عقدت فى مصر مطلع مارس الجاري، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدون تهجير سكانها.

وأعلنت مصر في أوائل فبراير، أنها ستعد خطة لإعادة إعمار غزة، وهي بديل لرؤية ترامب لا تتضمن إجلاء الفلسطينيين من القطاع، وتم عرض الوثيقة في الرابع من مارس الماضي على القمة العربية، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع.

كما تم عرضها في الثاني عشر من الشهر نفسه على المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى ستيف ويتكوف، خلال لقائه في الدوحة مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية فى العاصمة القطرية "الدوحة".

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