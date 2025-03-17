الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد رفض مصر والأردن، تقرير أمريكي يكشف عن مخطط جديد لتوطين الفلسطينيين فى سوريا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشف قناة أمريكية، أن السلطات فى الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، يدرسان إمكانية توطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة في سوريا.

 

مخطط أمريكى إسرائيلي لتوطين سكان غزة فى سوريا

وحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلًا عن مصادرها، أبدت السلطات الأمريكية والإسرائيلية اهتمامها بإمكانية توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سوريا.

 

وقالت قناة "سي بي إس"، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سعت لإقامة اتصالات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه القضية من خلال وسيط.

 

وكشف مصدر آخر، أنه تم توجيه طلب إلى السلطات السورية، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم تلقي أي رد.

 

من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع المستوى في تصريح لقناة "سي بي إس"، هذه المعلومات نافيا تلقي أي طلبات من أمريكا أو إسرائيل بشأن توطين سكان غزة.

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان قد أعلن في شهر فبراير الماضي، أنه يعتبر خطط ترامب لطرد الفلسطينيين من أراضيهم غير أخلاقية.

نفي الصومال وإقليم أرض الصومال والسودان تلقى طلبات لتهجير الفلسطينيين

وكانت سلطات كل من الصومال وإقليم أرض الصومال والسودان، نفت تلقي أي عروض من أمريكا أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة فى 4 فبراير الماضى، أن واشنطن تدرس مسألة السيطرة على قطاع غزة لفترة طويلة الأمد، وإعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى بالمنطقة مشيرا إلى مصر والأردن.

وتعرضت خطة ترامب لانتقادات من القاهرة وعمان، وأيدت القمة العربية الطارئة التى عقدت فى مصر مطلع مارس الجاري، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدون تهجير سكانها.

وأعلنت مصر في أوائل فبراير، أنها ستعد خطة لإعادة إعمار غزة، وهي بديل لرؤية ترامب لا تتضمن إجلاء الفلسطينيين من القطاع، وتم عرض الوثيقة في الرابع من مارس الماضي على القمة العربية، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع.

 كما تم عرضها في الثاني عشر من الشهر نفسه على المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى ستيف ويتكوف، خلال لقائه في الدوحة مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية فى العاصمة القطرية "الدوحة".

خبير: تراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين يثبت اتباعه سياسة الحرب النفسية

دولتان إفريقيتان وأرض الصومال يرفضون مقترح تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توطين الفلسطينيين سوريا غزة سي بي إس الفلسطينيين من قطاع غزة في سوريا ترامب أمريكا مصر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الحكومة السورية

مواد متعلقة

خبير استراتيجى يكشف السيناربوهات المستقبلية لقطاع عزة بعد تراجع ترامب عن التهجير

أول رد من الصومال على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

وزير الخارجية السعودي: نثمن جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية ونرفض محاولات التهجير

أحمد الشرع فى أول كلمة له بقمة عربية: دعوات التهجير القسري للفلسطينيين وصمة عار

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية