الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

اجتماع الدوحة، وزراء الخارجية العرب يؤكدون استمرار التشاور بشأن خطة إعمار غزة

اجتماع الدوحة، فيتو
اجتماع الدوحة، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ستيفين ويتكوف" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الوضع فى قطاع غزة، وتناول أطراف الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع:

واستضافت دولة قطر اليوم اجتماعًا ضم عددًا من وزراء الخارجية العرب، بحضور المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة.

وعرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥. كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

تثبيت وقف إطلاق النار 

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

استمرار الحوار لتعزيز التهدئة

وجدد الوزراء العرب التأكيد على الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

 

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غزة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بدر عبد العاطي ستيفين ويتكوف عبد الفتاح السيسي قطر والسعودية وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع

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