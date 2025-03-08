حماس توافق على مقترح مصر بتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الإسناد المجتمعي

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحمــاس طاهر النونو اليوم السبت: نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات.

حماس تثني على الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

وأضاف طاهر النونو: "أن وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة و القمة العربية كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا وأهمها رفض أي محاولات للتهجير".

وتابع: "مصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني ووافقنا على أن تتسلم لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر العمل بقطاع غزة".

واستطرد: "الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة، والدبلوماسية العربية نجحت في تحويل مخرجات قمة القاهرة إلى مخرجات دولية".

وأكد طاهر النونو أنه يجب تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات فلسطينية مستقلة تقوم بواجبها في غزة والضفة والعمل على توحيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية حتى يتم إجراء انتخابات عامة.

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