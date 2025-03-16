خبير: تراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين يثبت اتباعه سياسة الحرب النفسية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فكرة تهجير الفلسطينيين يثبت اتباعه سياسة الحرب النفسية. وأوضح أن ترامب يحاول من خلال ما أسماه "الترامبية الليكودية" تحقيق ما فشل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أنور لـ فيتو أن ترامب "يفعل الشيء ونقيضه"، مشيرًا إلى أنه يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين الأسرى قبل يوم السبت، ثم يخرج للتفاوض مباشرة مع حركة حماس، وهو ما أسفر عن الإفراج عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأضاف أن هذا النجاح في التفاوض يدل على نجاح الدولة المصرية في تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم قضيته العادلة.

وأشار الخبير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة التي تؤكد على عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تعكس نجاح الرؤية المصرية القائمة على العدالة وبث الأمل، وتسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الرؤية تحظى بدعم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، باعتبارهم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مما يعزز الجهود الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، تمت في العاصمة القطرية الدوحة مناقشات مصرية قطريّة حول التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث حذر الخبير من أن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو "حافة الهاوية" من خلال التلويح بتدمير قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في العودة إلى المرحلة الثانية من إطلاق النار، ثم البدء في الحديث عن إقامة دولة فلسطينية بعد إعادة إعمار غزة.

وأكد الدكتور أنور أن الجهود المصرية والدولية يجب أن تتواصل لضمان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

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