دعم الخطة المصرية لإعمار غزة ورفص التهجير تتصدر مسودة البيان الختامي للقمة العربية

تستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم االثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

ونرصد أهم بنود مشروع بيان القمة العربية:

يصدر عن القمة بيان ختامى حيث من المقرر:

أن تعتمد القمة العربية الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة فضلا عن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.

كما من المقرر أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.

كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.

وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

القمة العربية تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية

القمة العربية ترحب بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجارى

رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني

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