الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستمع لآقوال عامل ونجله متهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو

أدلى عامل ونجله متهمين بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهمان إنهما يحفران منذ عدة أشهر ولم يعثروا خلال فترة حفرهم علي آي أثار أو قطع آثرية، مشيرين إلي أنهم قاموا بذلك بعد ان أحسوا بحركات غريبة في منزلهم.

وأضاف المتهمان أنهما سالوا أحد الدجالين الذي قال بان منزلهم يسكنه جن يحرس مقبرة اثرية اسفل منزلهم، واشار اليهم بالحفر لاستخراج الاثار والثراء السريع.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.


تنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المرج 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بمدخل العقار على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 5 أمتار.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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